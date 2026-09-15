AUR s-a implicat activ în protestul de azi al fermierilor și ciobanilor din Piața Victoriei, organizând „Ziua Porților Deschise” la sediul aflat chiar în zona Guvernului. În context, președintele partidului a lansat un mesaj către protestatari, imediat după ce tensiunea a escaladat în Piața Victoriei.

În jurul orei 09:30, George Simion a urcat pe scena sediului AUR din București. în aplauzele a aproximativ 100 de persoane. Liderul suveranist i-a invitat pe cei prezenți la protest să facă turul sediului AUR.

AUR a organizat „Ziua Porților Deschise”

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„Oricând pe parcursul zilei sunteți bineveniți să faceți turul sediului, să vorbiți cu colegii parlamentari. Dar istoria se face în fiecare zi. Și mă bucur că sunteți și de partea fermierilor, celor care produc hrană. Mă bucur că sunteți solidari și suntem de fiecare dată alături acolo unde contează”, le-a spus George Simion participanților.

Menționăm că o acțiune similară a avut loc anterior, în data de 19 aprilie 2026, în toate filialele AUR din țară. Atunci, reprezentanții partidului au declarat că mii de persoane au vizitat sediile pentru adeziuni.

Avertismentul lui Simion

„Aud, ca de fiecare dată, că statul totalitar încearcă să facă diferite scheme. Aveți grijă să nu fiți implicați și să nu vă lăsați cuprinși de diferite provocări făcute de infiltrați. În timpul zilei sunteți bineveniți la sediu. E un protest care va dura și pe parcursul zilei, o să fie de anduranță, așa că suntem foarte aproape”, a spus Simion.

Ulterior, după ce situația a escaladat în Piața Victoriei, iar jandarmii au intervenit în forță, Simion le-a transmis pe Facebook un apel la calm.

„Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă.”