Deși multe din criticile aduse liderilor USR sunt îndrepățite, acest partid are șanse să se poată reforma, apreciază jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu. Invitatul lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a făcut un portret al useriștilor din fruntea unor ministere cheie. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Într-o cheie ironică, dar personală, invitatul a mărturisit că, dintre toți liderii actuali ai USR, cel mai mult l-a convins ministrul interimat al Apărării, Radu Miruță.

Sondaj Gândul Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Miruță, noua Lasconi

Din perspectiva cunoscutului analist politic, Miruță ar putea juca rolul benefic pentru partid pe care l-a avut fosta președintă a acestuia, Elena Lasconi. Astfel, ministrul Apărării este genul de om cu care USR ar putea redeveni un partid relevant pe scena politică.

„Cu Miruță, USR ar deveni un partid foarte important. Seamănă foarte mult cu Lasconi, USR-ul are neapărată nevoie de cineva ca el. Lasconi totuși a intrat în turul al doilea, scosese acest partid din limitele lui. Cu Miruță aș merge în același comportament că găsim limba. Ai ce să vorbești cu el, găsești teme care n-au nicio legătură cu USR”.

„Buzoianu nu te suportă că ea e pesedistă”

O impresia relativ favorabilă i-a făcut invitatului și ministrul de Externe Oana Țoiu, însă și-a exprimat dezaprobarea față de profilul Dianei Buzoianu.

„Cu Diana Buzoianu nu, nu, nu, dacă mergi (n.r. – într-un compartiment de tren) mor. În primul rând că nu te suportă că ea este useristă. La el mai găsești, mai trece una pe coridor, face mișto, te mai descurci. Cu Țoiu, este o fată corectă. Ea va ști, dacă e în compartiment cu tine, chiar dacă nu te suportă, trebuie să fie corectă. Ea spune, vedeți că nu vă stă bine gulerul. Face cravata frumoasă, oricum găsești. La Diana nu, aoleu. Nu se poate, cutare. Acest compartiment nu este pesedist. Slavă Domnului, dacă pleacă sper să n-o mai văd”