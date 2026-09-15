Lucrările hidrotehnice din zona Cernavodă, sistate, din cauza expirării contractului de dragaj. Când vor fi reluate și ce spun autoritățile

Deşi nivelul Dunării a scăzut luna aceasta sub cel din luna precedentă, cel mai important utilaj de dragare nu a mai fost folosit la operaţiunile care ar fi trebuit să asigure necesarul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Motivul este acela că la 30 august s-a încheiat contractul de dragaj. În plus, nu au fost emise nici hotărârile de guvern care să prevadă continuarea lucrărilor în albia fluviului, deşi au existat solicitări tehnice în acest sens. Reprezentanţii Ministerului Transportului şi cei ai Guvernului nu au oferit încă o explicaţie privind această situaţie, potrivit news.ro

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La finalul lunii august, cotele Dunării la intrarea în ţară înregistrau un debit de 1.600 de mc/s, sub media normală de 3.900 mc/s. Trei utilaje acţionau în zona Cernavodă, în plus, era prevăzută construcţia unui dig de piatră de 150 de metri lungime. Operaţiunile erau contra cronometru pentru a asigura apa necesară răcirii reactoarelor centralei nucleare de la Cernavodă. Repornirea nu era luată în calcul, la un debit al fluviului mai mic de 2.000 de mc/s. Deși două săptămâni mai târziu, la jumătatea acestei luni, cotele Dunării nu crescuseră, lucrările hidrotehnice nu doar că nu au fost intensificate, ci au fost reduse fără să fi fost încheiate toate etapele.

Scade Dunărea, scade şi intervenţia

Un utilaj de la Administraţia Fluvială „Dunărea de Jos” Galaţi şi două de la Administraţia Naţională „Apele Române” lucrau la sfârşitul lunii august la remodelarea albiei Dunării în zona Cernavodă, pentru asigurarea debitului necesar la răcirea reactoarelor centralei nucleare. Începute de două săptămâni, lucrările de dragare şi de construcţie a digului pentru regularizarea cursului, din zona Cernavodă, erau şi ele în plină desfăşurare.

„Analizăm date culese în weekend (29 – 30 august, n.r.) şi vom reveni cu decizii”, a transmis la finalul lunii august, pentru news.ro, Mihai Jurca, şeful cancelariei premierului, care supervizează lucrările din zona Cernavodă.

„Am fost personal la Cernavodă timp de două zile, alături de echipele tehnice şi de reprezentanţii instituţiilor din Comitetul Interministerial Bala – Cernavodă, pe care îl coordonez din partea cancelariei prim-ministrului, pentru a vedea la faţa locului stadiul lucrărilor şi a stabili, împreună, următorii paşi. Ne confruntăm cu cel mai scăzut nivel al Dunării din istoria măsurătorilor: la Baziaş, debitul de azi este de aproximativ 1.300 metri cubi/secundă, faţă de o medie de 3.900 metri cubi/secundă pentru luna august”, scria Jurca pe 26 august, într-o postare pe Facebook.

Contradicții în declarațiile oficialilor

„Deocamdată se draghează continuu, în mai multe puncte”, transmitea la acel moment şi Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt a guvernului, la solicitarea news.ro.

„Nu există un moment anume prevăzut să se oprească, e în funcţie de cum variază debitul Dunării la Cernavodă”, adăuga Dogioiu.

La momentul când făcea anunţul, cel mai important dintre cele trei utilaje, draga Administrației Fluviale Dunărea de Jos, era relocat. Cu o capacitate de îndepărtare a sedimentelor din albie de 7-8.000 mc/zi lumină, utilajul acționează singur de două ori mai repede decât celelalte utilaje, de o capacitate mai mică.

În prezent, conform portalului de trafic naval Marine Traffic, draga AFDJ este în zona malului bulgăresc, în apropiere de Giurgiu, la 200 de km distanţă de Cernavodă.

„Pe 30 august s-au efectuat măsurătorile pentru confirmarea volumului dragat la Km 345 – Km 342 (zona Cernavodă, n.r.) şi s-a încheiat contractul de dragaj”, a declarat pentru News.ro Adrian Maizel, purtătorul de cuvânt al AFDJ Galaţi.

Nu s-a emis nicio HG pentru continuarea lucrărilor

„Deşi au fost solicitate fonduri către Ministerul Transporturilor, conform hotărârilor CNSU, pentru continuarea lucrărilor de dragaj şi aval spre Cernavodă, la celelalte praguri (Mărleanu, Rasova etc), încă nu a fost emisă nicio Hotărâre de Guvern care să stabilească acest lucru”, a declarat pentru News.ro un reprezentant guvernamental care cunoaşte situaţia lucrărilor hidrotehnice din zona Cernavodă.

În paralel, digul de piatră (epiul) construit în zonă a fost finalizat dar nu este eficient.

„De fapt, ar trebui să fie mult mai lung, dar ar necesita o investiţie de materiale enormă, blocarea navigaţiei, şi nu este timp fizic pentru asta”, a declarat pentru News.ro un alt reprezentant guvernamental responsabil de lucrări.

Reprezentanți ai Ministerului Transporturilor şi ai Guvernului, care coordonează acţiunile, nu au răspuns încă la o serie de întrebări ale jurnaliștilor news.ro, referitoare la stadiul lucrărilor hidrotehnice executate în zona Cernavodă, pentru asigurarea resursei de apă brută utilizată la Centrala Nuclearoelectrică.