Jean Paul Tucan, fost lider PNL Năvodari, trimis în judecată de EPPO! Ar fi fraudat peste 4 milioane de lei fonduri UE de la Ministerul Investițiilor

Ruxandra Radulescu
29 aug. 2025, 15:02, Actualitate
Afaceristul Jean Paul Tucan, patronul uneia dintre cele mai cunoscute firme din județul Constanța, a fost trimis în judecată, pe 12 august 2025, de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi. Acesta este acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene, transmite G4Media

Printre inculpații din dosar se află și firma J.T. Grup Oil SA patronată de Tucan, societate care a realizat o cifră de afaceri de peste 45 de milioane de euro în 2024,  și administratorul acestei firme, Andreea Elena Dublea.

Tucan este vizat de DNA, în 2025, într-o anchetă legată de activități ilegale din Portul Constanța. Conform portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București și se află în faza de Cameră Preliminară.

Partea vătămată din dosar este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul European din România, acuzațiile sunt de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei.

Cei implicați în dosar riscă închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. În cazul în care fapte au avut consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.

Potrivit informațiilor G4Media, în rechizitoriu se menționează că în perioada 2019 – 29 august 2023, în cadrul derulării unui proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru „Înființare port turistic de agrement pe malul Lacului Siutghiol”, fiecare dintre inculpații J.T. Grup Oil SA, Andreea Elena Dublea (administrator) și Jean Paul Tucan (asociat majoritar și administrator în fapt), a luat parte, fără respectarea prevederilor legale, la schimbarea destinației fondurilor europene și naționale nerambursabile de 4,04 milioane lei, afectând finalitatea întregului proiect:

„(…) a realizat modificări asupra unui element de infrastructură care a dat un avantaj nejustificat unui terț, precum și modificări substanțiale care au afectat natura, obiectivele și condițiile de realizare, subminând obiectivele esențiale, prin utilizarea resurselor financiare aferente investiției de bază pentru construirea unui imobil folosit cu destinația de locuință de acționarul majoritar și pentru activități fără conexiune cu proiectul, respectiv prin folosirea ansamblului portuar într-un scop diferit, a dotărilor și echipamentelor ce fuseseră destinate dezvoltării portului și ansamblului portuar într-un scop diferit, într-o altă locație și de către o altă societate decât beneficiara proiectului”, citează G4Media.

Înainte de trimiterea în judecată a inculpaților, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se constituie parte vătămată în dosarul penal pentru recuperarea sumei de 4,04 milioane lei, plus 1,95 milioane lei dobândă calculată până la data de 16 iunie 2025.

Contactat de G4Media, Jean Paul Tucan a declarat:

„Sunt total nevinovat, ceea ce scrie în rechizitoriu este opinia procurorului. Rechizitoriul este o maculatură”.

Jean Paul Tucan este fost candidat PNL la Primăria Năvodari și director al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București. Acesta a intrat în afaceri și a investit în firme de agrement, imobiliare și panificație.

Firma cea mai de succes este J.T. Grup Oil SA, care activează pe piața distribuției de carburanți, la care Jean Paul Tucan deține în jur de 70% din acțiuni. Societatea este  listată la Bursa de Valori București (BVB), iar luna trecută, Tucan a vândut un pachet de 2,25 de milioane de acțiuni în schimbul sumei de aproape 14 milioane de lei. Compania este evaluată de investitori la 143,2 milioane de lei.

Anul trecut  cifra de afaceri a firmei a atins aproape 230 de milioane de lei. J.T. Grup Oil a finalizat prima etapă de dezvoltare a proiectului JT Terminal din Portul Constanța, singurul terminal privat de produse petroliere din România, cu o investiție totală de 25 milioane de euro.

La începutul acestui an, Tucan a fost pus sub control judiciar, alături de alți acuzați, în cadrul unei anchete DNA legată de darea/luarea de mită în Portul Constanța. El a fost acuzat că ar fi dat mită ca să obțină avize pentru o zonă de acostare în port.

