Jennifer Lopez, mesaj emoționant pentru fanii români după primul CONCERT din România. Cât a costat să faci o poza cu diva pop

Jennifer Lopez a concertat pentru prima dată în România, duminică, 27 iulie, în Piața Constituției. Diva pop le-a transmis fanilor un mesaj emoționant și a oferit un show spectaculos, cu dans, costume extravagante și energie debordantă.

Jennifer Lopez a făcut spectacol în fața a zeci de mii de fani români, într-un concert de aproape două ore, susținut duminică seară, 27 iulie, în Piața Constituției din București. A fost primul concert al artistei în România, iar publicul a răspuns pe măsură, aplaudând fiecare moment al show-ului.

THIS CROWD🔥 tonight’s view of the SOLD OUT crowd in Bucharest! pic.twitter.com/rvi8pDBYV2

— JLO tickets💖 (@JLotickets) July 27, 2025