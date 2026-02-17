Prima pagină » Actualitate » Jesse Jackson, supraviețuitorul democrat al urgiei segregaționiste din SUA, a murit

Jesse Jackson, supraviețuitorul democrat al urgiei segregaționiste din SUA, a murit

17 feb. 2026, 14:51, Actualitate
Jesse Jackson, supraviețuitorul democrat al urgiei segregaționiste din SUA, a murit
Martin Luther King Jr și Jesse Jackson

Supraviețuitorul urgiei segregaționiste din SUA, apărător al drepturilor civile, Jesse Jackson, un elocvent și fervent pastor baptist crescut în Sudul conservator, care a devenit un apropiat al lui Martin Luther King Jr. şi a candidat de două ori la nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidenţiale, a murit la vârsta de 84 de ani, a anunţat familia sa într-un comunicat difuzat marţi, preia Agerpres.

„Tatăl nostru a fost un lider în slujba nu doar a familiei noastre, ci şi a celor asupriţi, a celor fără voce şi a celor neglijaţi din întreaga lume”, a declarat familia Jackson.

Jackson, un orator inspiraţional şi care trăia de multă vreme în Chicago, a fost diagnosticat cu boala Parkinson în 2017.

Jesse a pledat pentru drepturile americanilor de culoare şi ale altor comunităţi marginalizate încă din timpul mişcării turbulente pentru drepturile civile din anii 1960, condusă de mentorul său, King, pastor baptist şi activist social de renume.

Jackson a trecut printr-o serie de controverse, dar a rămas figura preeminentă a drepturilor civile din America timp de decenii.

El a candidat la nominalizarea prezidenţială democrată în 1984 şi 1988, atrăgând alegători de culoare şi mulţi liberali albi prin campanii neaşteptat de puternice, dar nu a reuşit să devină primul candidat de culoare la Casa Albă din partea unui partid important. În cele din urmă, nu a deţinut niciodată o funcţie electivă.

Jackson a fondat grupurile pentru drepturile civile Operation PUSH şi National Rainbow Coalition, cu sediul la Chicago, şi a fost trimis special al preşedintelui democrat Bill Clinton în Africa în anii 1990.

Jackson a jucat, de asemenea, un rol esenţial în asigurarea eliberării unui număr de americani şi a altor persoane deţinute în străinătate, în locuri precum Siria, Cuba, Irak şi Serbia, prea Agerpress.

