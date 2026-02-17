Prima pagină » Sport » Avem deja doi sportivi calificați la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Avem deja doi sportivi calificați la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

17 feb. 2026, 16:06, Sport
Avem deja doi sportivi calificați la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Comitetul Național Paralimpic anunță oficial participarea României la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care va reuni, în perioada 6-15 martie 2026, cei mai buni sportivi paralimpici ai lumii în disciplinele de iarnă.

România va fi reprezentată de doi sportivi: Mihăiță Papară – para snowboard (clasa SB-LL1) și Andrei-Sorin Popa – para schi alpin (clasa LW9-2, Standing).

Avem deja doi sportivi calificați la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Participarea celor doi sportivi a fost confirmată oficial la 16 februarie de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS), prin aprobarea invitațiilor Bipartite, mecanismul prin care România a obținut accesul în competiție, în absența unor locuri cotă directe.

Născut la 6 ianuarie 1980, Mihăiță Papară va concura în probele de Snowboard Cross (SBX) și Banked Slalom (BSL). Activ în circuitul internațional din 2014, el este cel mai experimentat sportiv român din para snowboard și unul dintre reperele României în sporturile paralimpice de iarnă.

A reprezentat România la Jocurile Paralimpice de la PyeongChang 2018 și Beijing 2022, iar participarea la Milano-Cortina 2026 marchează a treia sa prezență paralimpică consecutivă – o continuitate unică pentru România în această disciplină.

Ce a făcut până acum Mihăiță Papară

Palmaresul său include 38 de starturi în Cupa Mondială, un podium mondial, cinci podiumuri în Cupa Europeană, clasări repetate în Top 10 și locul 3 în clasamentul general mondial (BSL & SBX) în sezonul 2020-2021. La Campionatele Mondiale a obținut clasări notabile, inclusiv locul 8 la La Molina (2015) și locul 8 la Dual Banked Slalom (2023).

Sezonul 2025-2026 confirmă revenirea sa la un nivel competitiv ridicat: medalia de argint în clasamentul general european la SBX (categoria LL1), două victorii în Nor-Am Cup (Big White, Canada), o victorie și un loc 2 în Cupa Europeană la Kühtai, precum și podium la Lenk (Elveția). Rezultatele recente îl mențin constant în Top 5 continental.

Într-un sport dominat de națiuni cu tradiție puternică, Papară rămâne competitiv la nivel internațional, valorificând experiența acumulată în peste un deceniu de competiții.

Cine este Andrei-Sorin Popa

Andrei-Sorin Popa, născut la 25 februarie 1987, concurează în para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing), în proba de Slalom (SL). În această categorie, sportivii concurează în poziție verticală, iar rezultatele sunt ajustate prin sistemul de factorizare FIS pentru a asigura echitatea competițională între clase.

După un accident vascular cerebral suferit în 2020, care i-a afectat mobilitatea, Andrei și-a reconstruit parcursul sportiv, iar sezonul 2025–2026 a marcat debutul său real în circuitul internațional, cu susținerea Comitetului Național Paralimpic.

Începând din decembrie 2025, a înregistrat 11 starturi internaționale FIS, patru podiumuri și clasări repetate în Top 6. Printre rezultatele notabile se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) și trei locuri 3 la Rokytnice (Cehia) și Jasná (Slovacia). Evoluția sa indică un progres accelerat și o adaptare solidă la nivel competițional internațional.

Milano-Cortina 2026 va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă, după edițiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) și 2022 (Beijing).

Este confirmarea faptului că sporturile paralimpice de iarnă revin pe agenda performanței, chiar și într-un context structural dificil. Mihăiță Papară înseamnă continuitate și experiență, iar Andrei-Sorin Popa reprezintă rezultatul direct al procesului de dezvoltare inițiat în 2025 și al progresului accelerat
Carol Novak, președintele CNP România

K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show

Recomandarea video

Citește și

SPORT K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show
14:57
K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show
SPORT Ioan Varga a luat decizia în privința lui Ciprian Deac. L-a anunțat chiar de ziua lui, când a împlinit 40 de ani
14:54
Ioan Varga a luat decizia în privința lui Ciprian Deac. L-a anunțat chiar de ziua lui, când a împlinit 40 de ani
SPORT Kirsty Coventry, cea care conduce CIO, despre JO Milano Cortina 2026 și obiectivul pentru Los Angeles 2028
14:03
Kirsty Coventry, cea care conduce CIO, despre JO Milano Cortina 2026 și obiectivul pentru Los Angeles 2028
SPORT Ce i-a scris soția lui Aurel Țicleanu primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu: „Linșaj mediatic și ură pură”
13:14
Ce i-a scris soția lui Aurel Țicleanu primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu: „Linșaj mediatic și ură pură”
SPORT EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Controverse după ultimul transfer al lui Dinamo! Ce se întâmplă în birourile „câinilor”?
13:05
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Controverse după ultimul transfer al lui Dinamo! Ce se întâmplă în birourile „câinilor”?
SPORT Penurie de prezervative la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Se vând cu 100 de euro pe site-urile de anunțuri
10:57
Penurie de prezervative la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina. Se vând cu 100 de euro pe site-urile de anunțuri
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Câinii și pisicile răspândesc o specie invazivă de viermi. Cât de periculoși sunt?
ECONOMIE Curg veștile proaste pentru economie. Azi, de la BNR: Nu scad ratele românilor
16:15
Curg veștile proaste pentru economie. Azi, de la BNR: Nu scad ratele românilor
FLASH NEWS Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
16:13
Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
EXCLUSIV Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei
16:08
Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei
FLASH NEWS CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”
16:06
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”
ACTUALITATE Alertă, anvelope de iarnă în București! Amenzi speciale pentru șoferii care nu-și echipează mașinile pentru viscolul de azi și mâine
15:54
Alertă, anvelope de iarnă în București! Amenzi speciale pentru șoferii care nu-și echipează mașinile pentru viscolul de azi și mâine
VIDEO EXCLUSIV Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat
15:54
Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat

Cele mai noi

Trimite acest link pe