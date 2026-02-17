Comitetul Național Paralimpic anunță oficial participarea României la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026, competiție care va reuni, în perioada 6-15 martie 2026, cei mai buni sportivi paralimpici ai lumii în disciplinele de iarnă.

România va fi reprezentată de doi sportivi: Mihăiță Papară – para snowboard (clasa SB-LL1) și Andrei-Sorin Popa – para schi alpin (clasa LW9-2, Standing).

Avem deja doi sportivi calificați la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026

Participarea celor doi sportivi a fost confirmată oficial la 16 februarie de Federația Internațională de Schi și Snowboard (FIS), prin aprobarea invitațiilor Bipartite, mecanismul prin care România a obținut accesul în competiție, în absența unor locuri cotă directe.

Născut la 6 ianuarie 1980, Mihăiță Papară va concura în probele de Snowboard Cross (SBX) și Banked Slalom (BSL). Activ în circuitul internațional din 2014, el este cel mai experimentat sportiv român din para snowboard și unul dintre reperele României în sporturile paralimpice de iarnă.

A reprezentat România la Jocurile Paralimpice de la PyeongChang 2018 și Beijing 2022, iar participarea la Milano-Cortina 2026 marchează a treia sa prezență paralimpică consecutivă – o continuitate unică pentru România în această disciplină.

Ce a făcut până acum Mihăiță Papară

Palmaresul său include 38 de starturi în Cupa Mondială, un podium mondial, cinci podiumuri în Cupa Europeană, clasări repetate în Top 10 și locul 3 în clasamentul general mondial (BSL & SBX) în sezonul 2020-2021. La Campionatele Mondiale a obținut clasări notabile, inclusiv locul 8 la La Molina (2015) și locul 8 la Dual Banked Slalom (2023).

Sezonul 2025-2026 confirmă revenirea sa la un nivel competitiv ridicat: medalia de argint în clasamentul general european la SBX (categoria LL1), două victorii în Nor-Am Cup (Big White, Canada), o victorie și un loc 2 în Cupa Europeană la Kühtai, precum și podium la Lenk (Elveția). Rezultatele recente îl mențin constant în Top 5 continental.

Într-un sport dominat de națiuni cu tradiție puternică, Papară rămâne competitiv la nivel internațional, valorificând experiența acumulată în peste un deceniu de competiții.

Cine este Andrei-Sorin Popa

Andrei-Sorin Popa, născut la 25 februarie 1987, concurează în para schi alpin, clasa LW9-2 (Standing), în proba de Slalom (SL). În această categorie, sportivii concurează în poziție verticală, iar rezultatele sunt ajustate prin sistemul de factorizare FIS pentru a asigura echitatea competițională între clase.

După un accident vascular cerebral suferit în 2020, care i-a afectat mobilitatea, Andrei și-a reconstruit parcursul sportiv, iar sezonul 2025–2026 a marcat debutul său real în circuitul internațional, cu susținerea Comitetului Național Paralimpic.

Începând din decembrie 2025, a înregistrat 11 starturi internaționale FIS, patru podiumuri și clasări repetate în Top 6. Printre rezultatele notabile se numără locul 2 la Hinterstoder (Austria) și trei locuri 3 la Rokytnice (Cehia) și Jasná (Slovacia). Evoluția sa indică un progres accelerat și o adaptare solidă la nivel competițional internațional.

Milano-Cortina 2026 va marca a cincea participare a României la Jocurile Paralimpice de Iarnă, după edițiile din 2010 (Vancouver), 2014 (Soci), 2018 (PyeongChang) și 2022 (Beijing).

Este confirmarea faptului că sporturile paralimpice de iarnă revin pe agenda performanței, chiar și într-un context structural dificil. Mihăiță Papară înseamnă continuitate și experiență, iar Andrei-Sorin Popa reprezintă rezultatul direct al procesului de dezvoltare inițiat în 2025 și al progresului accelerat

Carol Novak, președintele CNP România

