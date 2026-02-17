CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”

Cristian Tudor Popescu îl critică pe președintele Nicușor Dan pentru explicația pe care o oferit-o pentru a-și justifica deplasarea la Washington.

Președintele a declarat că „au existat anumite dubii, neîncredere după alegerile anulate din 2024 din partea administrației americane” și că prezența sa ar ajuta la clarificarea relației dintre România și SUA. CTP susține însă că nu a existat o poziție oficială a Casei Albe despre alegerile din România.

„Nu a existat nicio poziție oficială a Casei Albe cu privire la alegerile anulate din România. Doar vorbele aruncate de J.D. Vance și așa-zisul raport preliminar al comisiei juridice din Congresul SUA, care nu prezintă nici urmă de dovadă. Au existat, în schimb, luări de poziții ale unor congresmani americani, republicani și democrați, care au confirmat și condamnat ingerința rusească în alegerile din România.”

Jurnalistul amintește că mai mulți congresmeni americani au condamnat ingerința rusă în alegerile din România. În opinia sa, acțiunea necesară ar fi fost prezentarea raportului autorităților române, nu deplasarea în SUA fără o întâlnire bilaterală confirmată cu Donald Trump.

„Iar acțiunea prezidențială necesară și eficientă în chestiunea asta era să prezinte amânatul la paștele cailor raport al organelor românești, nu să se ducă teleleu la Washington, unde, potrivit propriei declarații, nu are aranjată nicio întâlnire bilaterală cu Trump. Așa, zicerea prezidențială e un cadou electoral făcut AUR, care va zbiera: „V-am spus noi!”.

