Prima pagină » Știri externe » Iranul face exerciții militare navale, cu foc real, în Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de „armada” SUA. La manevrele militare participă Rusia și China

Iranul face exerciții militare navale, cu foc real, în Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de „armada” SUA. La manevrele militare participă Rusia și China

17 feb. 2026, 15:40, Știri externe
Iranul face exerciții militare navale, cu foc real, în Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de „armada” SUA. La manevrele militare participă Rusia și China

Mai multe părți din Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai tranzitate rute maritime din lume, vor fi închise marți pentru desfășurarea unui exercițiu militar cu foc real al Gărzii Revoluționare. Potrivit agenției Fars, restricția de circulație prin strâmtoare este necesară din motive de „precauție și siguranță a navigației”.

Potrivit Reuters, Gărzile Revoluționare Iraniene au organizat marți un exercițiu naval în strâmtoarea Ormuz. Alături de marina iraniană au participat nave din Rusia și China, transmite agenția de presă Anadolu. Nikolai Patrușev, consilierul președintelui Vladimir Putin, a declarat că Rusia lucrează la construirea unei „ordini mondiale multipolare pe oceane” ca răspuns la ceea ce el a numit hegemonia occidentală.

„Vom valorifica potențialul BRICS, care trebuie acum să dobândească o dimensiune maritimă strategică completă”, a spus Patrușev.

Primul exercițiu comun de acest fel al țărilor din BRICS a avut loc la începutul lunii ianuarie în Atlanticul de Sud, la care au participat Rusia, China, Iranul, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud.

Exercițiul naval „Centura de Securitate Maritimă” de marți, 17 februarie, este găzduit de Iran în Strâmtoarea Ormuz, situată între Golful Persic și Golful Oman, unul dintre cele mai importante puncte strategice din lume.

În paralel cu exercițiile militare, Iranul poartă negocieri cu SUA la Geneva

Aceste manevre militare vin în contextul în care Statele Unite și Iranul încep a doua rundă de discuții indirecte privind programul nuclear al Teheranului. SUA și Iranul au început, marți, la Geneva discuții „indirecte“ pe tema disputei nucleare de lungă durată. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner participă la negocieri, care sunt mediate de Oman, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu această chestiune.

Este posibil să nu se ajungă la un acord nici cu această ocazie, întrucât niciuna dintre cele două părți nu vrea să renunțe la pozițiile sale. Pe de o parte, SUA cere Iranului renunțarea completă la programul nuclear, limitare numărului de rachete balistice și încetarea sprijinirii milițiilor din Orientul Mijlociu.

De cealaltă parte, Iranul a semnalat disponibilitatea de a face compromisuri în legătură cu programul său nuclear, dar nu este dispus să renunțe la acesta în totalitate. Diplomații iranieni și-au exprimat dorința de a opri îmbogățirea uraniului, de a muta o parte din stocurile lor în străinătate către o terță parte, cum ar fi Rusia, și de a încheia acorduri comerciale cu SUA. Lista de propuneri se apropie de problemele centrale, dar nu asigură oprirea definitivă a îmbogățirii pe care a cerut-o Trump.

Trump își întărește „armada” din Marea Arabiei

Pe fondul negocierilor, Pentagonul a trimis un al doilea grup de luptă al unui portavion în Orientul Mijlociu, ca pârghie pentru negocieri. Trump a menționat că, deși preferă calea diplomatică, armata analizează „opțiuni foarte puternice”. În largul coastelor Iranului se află în prezent grupul de luptă al portavionului american USS Abraham Lincoln, iar contingentul urmează să fie completat cu cel al portavionului USS Gerald Ford, care va pleca în curând spre această regiune.

Recomandările autorului:

Rețeaua de socializare a lui Musk s-a confruntat cu o întrerupere majoră a serviciilor. X nu a mai funcționat în SUA, India și mai multe țări europene

Declarație incredibilă a reprezentantului SUA: „ONU este un focar de antisemitism”. Ce l-a înfuriat pe omul lui Trump

Financial Times: Uniunea Europeană „îndulcește” criticile la adresa lui Viktor Orban, înaintea alegerilor din Ungaria

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
16:13
Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
FLASH NEWS India și Franța vor produce singurul elicopter din lume capabil să zboare până la „înălțimile muntelui Everest“. Macron și Modi au inaugurat fabrica
15:20
India și Franța vor produce singurul elicopter din lume capabil să zboare până la „înălțimile muntelui Everest“. Macron și Modi au inaugurat fabrica
ACTUALITATE Jesse Jackson, supraviețuitorul democrat al urgiei segregaționiste din SUA, a murit
14:51
Jesse Jackson, supraviețuitorul democrat al urgiei segregaționiste din SUA, a murit
CONTROVERSĂ Khamenei îl asigură pe Trump că nu va reuși să distrugă Republica Islamică și amenință că îi poate scufunda „armada“ plasată în regiune
13:10
Khamenei îl asigură pe Trump că nu va reuși să distrugă Republica Islamică și amenință că îi poate scufunda „armada“ plasată în regiune
FLASH NEWS China a ajuns să construiască submarine nucleare mai repede decât Statele Unite. Cu cât s-a extins flota Beijingului în ultimii cinci ani
12:38
China a ajuns să construiască submarine nucleare mai repede decât Statele Unite. Cu cât s-a extins flota Beijingului în ultimii cinci ani
AFACERI Canada și UE pregătesc o alianță comercială globală, ca răspuns la presiunile tarifare ale lui Trump
11:47
Canada și UE pregătesc o alianță comercială globală, ca răspuns la presiunile tarifare ale lui Trump
Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Câinii și pisicile răspândesc o specie invazivă de viermi. Cât de periculoși sunt?

Cele mai noi

Trimite acest link pe