Iranul face exerciții militare navale, cu foc real, în Strâmtoarea Ormuz, în apropiere de „armada” SUA. La manevrele militare participă Rusia și China

Mai multe părți din Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai tranzitate rute maritime din lume, vor fi închise marți pentru desfășurarea unui exercițiu militar cu foc real al Gărzii Revoluționare. Potrivit agenției Fars, restricția de circulație prin strâmtoare este necesară din motive de „precauție și siguranță a navigației”.

Potrivit Reuters, Gărzile Revoluționare Iraniene au organizat marți un exercițiu naval în strâmtoarea Ormuz. Alături de marina iraniană au participat nave din Rusia și China, transmite agenția de presă Anadolu. Nikolai Patrușev, consilierul președintelui Vladimir Putin, a declarat că Rusia lucrează la construirea unei „ordini mondiale multipolare pe oceane” ca răspuns la ceea ce el a numit hegemonia occidentală.

„Vom valorifica potențialul BRICS, care trebuie acum să dobândească o dimensiune maritimă strategică completă”, a spus Patrușev.

Primul exercițiu comun de acest fel al țărilor din BRICS a avut loc la începutul lunii ianuarie în Atlanticul de Sud, la care au participat Rusia, China, Iranul, Emiratele Arabe Unite și Africa de Sud.

Exercițiul naval „Centura de Securitate Maritimă” de marți, 17 februarie, este găzduit de Iran în Strâmtoarea Ormuz, situată între Golful Persic și Golful Oman, unul dintre cele mai importante puncte strategice din lume.

În paralel cu exercițiile militare, Iranul poartă negocieri cu SUA la Geneva

Aceste manevre militare vin în contextul în care Statele Unite și Iranul încep a doua rundă de discuții indirecte privind programul nuclear al Teheranului. SUA și Iranul au început, marți, la Geneva discuții „indirecte“ pe tema disputei nucleare de lungă durată. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner participă la negocieri, care sunt mediate de Oman, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu această chestiune.

Este posibil să nu se ajungă la un acord nici cu această ocazie, întrucât niciuna dintre cele două părți nu vrea să renunțe la pozițiile sale. Pe de o parte, SUA cere Iranului renunțarea completă la programul nuclear, limitare numărului de rachete balistice și încetarea sprijinirii milițiilor din Orientul Mijlociu.

De cealaltă parte, Iranul a semnalat disponibilitatea de a face compromisuri în legătură cu programul său nuclear, dar nu este dispus să renunțe la acesta în totalitate. Diplomații iranieni și-au exprimat dorința de a opri îmbogățirea uraniului, de a muta o parte din stocurile lor în străinătate către o terță parte, cum ar fi Rusia, și de a încheia acorduri comerciale cu SUA. Lista de propuneri se apropie de problemele centrale, dar nu asigură oprirea definitivă a îmbogățirii pe care a cerut-o Trump.

Trump își întărește „armada” din Marea Arabiei

Pe fondul negocierilor, Pentagonul a trimis un al doilea grup de luptă al unui portavion în Orientul Mijlociu, ca pârghie pentru negocieri. Trump a menționat că, deși preferă calea diplomatică, armata analizează „opțiuni foarte puternice”. În largul coastelor Iranului se află în prezent grupul de luptă al portavionului american USS Abraham Lincoln, iar contingentul urmează să fie completat cu cel al portavionului USS Gerald Ford, care va pleca în curând spre această regiune.

