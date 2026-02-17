Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei

Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei

17 feb. 2026, 16:08, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache în podcastul Ai Aflat! de marți, europarlamentul Gheorghe Piperea, a dat informații din din culisele blocului comunitar. Cunoscutul avocat membru AUR, inițiatorul primei moțiuni de cenzură contra șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a mărturisit că aceasta face presiuni pentru aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Șefa blocului comunitar, avertizează Piperea, și birocrația pe care aceasta o reprezintă și-a propus două mari obiective: să ducă un război cu președintele Donald Trump și să forțeze aderarea Ucrainei la UE. În cel din urmă scop, von der Leyen va recurge la un truc.

Textul din tratatul UE care poate trimite statele membre pe front

N-am spus asta public, o spun acum. Există un text în tratatul UE, 42 aliniatul 7, care spune așa: dacă un stat membru este atacat de un stat agresor, Uniunea Europeană trebuie să asigure ajutor militar și de orice altă natură acelui stat membru. Similar articolului 4 din tratatul NATO. Ce pregătește această frau von der Leyen? Pregătește o aderare pe repede înainte a Ucrainei. Domnul Zelenski a spus că este pregătit tehnic pentru a fi Ucraina membră a UE în 2027. Iar dacă acest lucru se întâmplă înainte ca pacea între Rusia și Ucraina să fie instalată, cu Ucraina membră a Uniunii, ghiciți cine este imediat în război? Întreaga Uniune Europeană, pentru că acest text 42 aliniatul 7 din tratatul Uniunii Europene nu este o recomandare, o opțiune, este o obligație”. 

În consecință, avertizează liderul AUR, ”UE va trebui să meargă acolo (n.r. – pe frontul din Ucraina) cu trupe și cu tot felul de chestii de logistică și de ajutor, ceea ce înseamnă că se ajunge la amenințarea lui Putin”.

Gheorghe Piperea îl laudă pe Nicușor Dan: E bine că merge în SUA/Suntem într-o relație congelată cu administrația Trump

