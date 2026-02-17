Invizibilă. O femeie a putrezit 4 ani într-un apartament în Ploiești, printre vecini. Unul dintre copii a sesizat la un moment dat dispariția mamei

Rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani au fost în sfîrșit descoperite în apartamentul său, situat la etajul al doilea al unui bloc din Ploiești. Potrivit primelor indicii, femeia ar fi decedat acum aproximativ patru ani, fără ca nimeni să-i remarce absența.

Descoperirea macabră a fost făcută la apelul unuia dintre copiii femeii, care nu mai luase legătura cu mama sa de ani buni. Pompierii au intervenit și au spart ușa apartamentului, găsind scheletul femeii. Vecinii au declarat că nu au mai văzut persoana respectivă încă din perioada pandemiei și că știau doar că avea probleme de sănătate, scrie Adevărul.

Administratorul credea…

Administratorul blocului a precizat că femeia suferea de cancer și se credea că ar fi fost internată într-un centru de îngrijiri paliative, deși nimeni nu mai plătea întreținerea. Totuși, nimeni nu știa cu certitudine unde se afla sau ce s-a întâmplat în realitate.

Autoritățile estimează că decesul a avut loc acum aproximativ patru ani. Rămășițele au fost ridicate de reprezentanții Serviciului de Medicină Legală, care urmează să efectueze autopsia. Aceasta va stabili cauza oficială a decesului și va ajuta anchetatorii să clarifice circumstanțele în care femeia și-a pierdut viața.

Procurorii și polițiștii continuă cercetările pentru a stabili dacă există suspiciuni de neglijență, împrejurări suspecte sau dacă moartea a fost naturală. Ancheta vizează și modul în care rămășițele au rămas neobservate atât de mult timp într-un apartament locuit.

O vecinătate absentă

Descoperirea a provocat uimire și tristețe în rândul vecinilor și comunității locale, mulți întrebându-se cum o persoană în vârstă cu probleme de sănătate a putut rămâne nevăzută timp de patru ani.

Autoritățile vor continua investigațiile, iar rezultatele autopsiei și concluziile anchetei vor fi esențiale pentru stabilirea cauzei morții și pentru identificarea eventualelor neglijențe care au permis ca situația să treacă neobservată atât de mult timp.

