Școli închise din cauza codului portocaliu de vreme rea. Primul județ în care se suspendă cursurile

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu a decis suspendarea activităților didactice și mutarea cursurilor în online, după ce ANM a emis un cod portocaliu de ninsori și viscol pentru mai multe județe din țară.

Capitala și 12 județe din țară sunt vizate astăzi și mâine de un cod portocaliu de vreme rea. Autorităţile din judeţul Giurgiu sunt primele care anunță măsuri speciale din cauza vremii și au decis să închidă școlile pe întreg parcursul zilei de mâine.

„În cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din judeţul Giurgiu, acestea urmând să se desfăşoare în sistem online, în data de 18 februarie a.c.”, au precizat, marţi, autorităţile din judeţul Giurgiu, conform Edupedu.

ANM anunță ninsori abundente, cu depunerea unui strat consistent de zăpadă, între 20 și 50 de centimetri. Fenomenele vor fi însoțite de intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 60-85 km/h. Cele mai mari viteze ale vântului sunt așteptate în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

