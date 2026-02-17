Prima pagină » Actualitate » Polonia dă Rusia în judecată pentru despăgubiri de război istorice

17 feb. 2026, 15:38, Actualitate
Autoritățile poloneze iau în calcul deschiderea unui proces împotriva Rusiei, prin care ar putea solicita despăgubiri pentru pierderile suferite în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și în perioada în care țara s-a aflat sub influență sovietică. Informația a fost relatată de publicația Financial Times.

Ancheta privind „crimele istorice”

Directorul Institutul Polonez pentru Pierderi de Război, Bartosz Gondek, a declarat că premierul Donald Tusk coordonează o investigație amplă privind acțiunile Rusiei din trecut. Potrivit oficialului, analiza ar urma să depășească evaluările privind brutalitățile naziste, întrucât Polonia a rămas timp de peste patru decenii sub influența Uniunii Sovietice în perioada Războiului Rece.

Deocamdată, autoritățile poloneze nu au stabilit valoarea despăgubirilor care ar putea fi solicitate Moscovei.

Precedentul cererilor adresate Germaniei

În 2022, Polonia a cerut deja despăgubiri de la Germania, estimate la aproximativ 6,2 trilioane de zloți, echivalentul a circa 1,3 trilioane de dolari, pentru distrugerile provocate în timpul conflictului mondial. Berlinul a respins însă solicitarea, susținând că problema a fost soluționată din punct de vedere juridic.

Potrivit oficialilor polonezi, este încă prematur de stabilit dacă eventualele pretenții financiare formulate împotriva Rusiei ar putea depăși suma cerută Germaniei.

Ideea solicitării de despăgubiri din partea Rusiei a fost menționată încă din 2022 de fostul președinte polonez Andrzej Duda. Declarațiile au generat reacții dure la Moscova, unde președintele Duma de Stat a Federației Ruse, Viacheslav Volodin, a sugerat verificarea afirmațiilor liderului polonez pentru posibile acuzații legate de reabilitarea fascismului și insultarea memoriei veteranilor.

