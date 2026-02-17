Invitat în ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a analizat statutul de observator al României la reuniunea de joi a Consiliului pentru pace creat de președintele Trump și rolul președintelui Dan.

În viziunea cunoscutului avocat, acest Consiliu pentru Pace pe problema Gaza ar putea înlocui ONU, care la jumătatea anului ar putea intra în faliment. Prezența României în calitate de observator este discutabilă, crede politicianul.

”Din câte am înțeles eu, nu există statut de observator. Certitudinea e că, dacă te duci ca observator, nu vei vorbi”, a comentat liderul AUR.

”Chiar dacă o să pară paradoxal ca venind asta din partea mea, am să spun că e bine că merge în Satele Unite. Aș fi preferat să meargă în Statele Unite în calitate de președinte care să se vadă face cu face cu Trump sau măcar cu JD Vance sau Rubio”.

Europarlamentarul a mai observat că acceptarea de către Nicușor Dan a invitației președintelui SUA de a lua parte la întrunirea din 19 februarie ar putea avea un efect pozitiv asupra relației deosebit de reci a României cu America.

”E bine pentru că, pe de o parte, ceea ce ni se întâmplă la nivel concret în România e că suntem într-o relație mai mult decât rece (cu SUA). Aș spune chiar o relație congelată cu administrația Trump”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

