Președintele francez Emmanuel Macron a surprins locuitorii din Mumbai, marți dimineață, când a ieșit să alerge prin centrul orașului, integrându-se perfect în agitația zilnică a pietonilor indieni, relatează IndiaTv News. Liderul de la Elysee și soția sa, Brigitte Macron, au început, astăzi, o vizită de trei zile prin India, iar președintele și-a început programul cu o sesiune de jogging pe celebrul Marine Drive, lângă Coastal Road.

Îmbrăcat într-un tricou albastru închis și ochelari de soare negri la ochi, liderul francez părea relaxat, continuându-și rutina de fitness în ciuda programului încărcat al vizitei diplomatice. Sesiunea de alergare, care a avut loc în jurul orei 11 dimineața, s-a desfășurat fără probleme, cu perturbări minime, scrie presa din India. În imaginile surprinse de trecători și distribuite pe rețelele de socializare de Hindustan Times, președintele apare însoțit de un grup de agenți francezi și indieni.

Prezența acestora pare că i-a permis lui Macron să-și continue traseul fără probleme, asta înaintea unei lungi zile de angajamente oficiale. Macron se află în India pentru a participa la AI Impact Summit, unde lideri mondiali și experți în tehnologie discută despre viitorul inteligenței artificiale, infrastructura publică digitală și cadrele responsabile de IA.

Aceasta nu este prima dată când Macron iese la alergat într-o vizită oficială. În decembrie 2025, președintele a fost filmat în timp ce făcea jogging într-un parc din orașul Chengdu din sud-vestul Chinei.

