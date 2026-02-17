În 2027 va avea loc Forumul Oraşelor, iar primarul Ciprian Ciucu vrea ca Bucureşti să fie oraş-gazdă al evenimentului. Asta doar în cazul în care capitala noastră se va califica. proiectul de hotărâre a fost votat de toţi consilierii generali în unanimitate.

Marţi a fost depusă candidatura de către primarul Ciprian Ciucu pentru evenimentul bienal major al Comisiei Europene, la care participă circa 800 de persoane din țară și din străinătate.

„Reunește primari, administrații locale, experți urbani și instituții europene, care fac schimb de informații privind dezvoltarea urbană durabilă la nivelul UE. Pentru orașul nostru ar fi o mare onoare să găzduiască un astfel de eveniment și, indiferent dacă suntem selectați sau nu, prin această candidatură transmitem mesajul că suntem parte din viitorul orașelor europene. În plus, nu implică mai deloc costuri de la bugetul local. Majoritatea fondurilor necesare provin de la Comisia Europeană. Ba dimpotrivă, generează venituri importante pentru industria HoReCa, prin faptul că vom găzdui sute de persoane”, spune primarul Ciucu, pe facebook.

Pe 17 februarie, ora 14.00, este termenul-limită pentru depunerea cererii, iar candidaturile vor fi evaluate de European Urban Initiative. Pe 15 aprilie 2026 este anunțat câștigătorul.

Cea de-a șaptea ediție a congresului este programată să aibă loc în perioada mijloc aprilie – mijloc iunie 2027. Evenimentul va dura 1-2 zile.

Până acum, Forumul Orașelor s-a organizat în: Rotterdam, Țările de jos (2017), Porto, Portugalia (2020), Torino, Italia (2023), Cracovia, Polonia (2025).

