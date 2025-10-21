Prima pagină » Actualitate » Județul din Ardeal în care se află mai mulți cetățeni asiatici decât etnici germani, pe fondul unei CRIZE a forței de muncă autohtone

21 oct. 2025, 15:50
FOTO - caracter ilustrativ

În Sibiu sunt acum mai mulți cetățeni nepalezi, sri-lankezi și indieni decât etnici germani, conform datelor oficiele, citate de Turnul Sfatului.

Este o situație total neobișnuită, dar asta arată impactul migrației economice asupra demografiei acestui județ, care se confruntă cu o criză a forței de muncă autohtone.

În mare parte, această schimbare demografică este atribuită migrației economice în sectorul construcțiilor, unde există o cerere destul de mare de forță de muncă, potrivit sursei citate.

În acest timp, județul se confruntă cu o criză a forței de muncă autohtone, mai ales că tinerii din Sibiu preferă să lucreze în domenii precum IT, comerț, iar anumite tipuri de muncă, precum cele din construcții, nu mai sunt atractive pentru aceștia.

Acest lucru a dus la o dependență tot mai mare de muncitorii străini, iar autoritățile locale și angajatoriicaută soluții pentru a-i integra cât mai bine pe piața muncii și pentru a le asigura condiții decente de muncă și trai.

În prezent, în județul Sibiu lucrează 3.118 persoane din Nepal, Sri Lanka și India, în timp ce, după recensământul din 2022, județul mai găzduia numai 2.716 de persoane de naționalitate germană.

Cifrele marchează un moment semnificativ pentru județ, având în vedere că zona recunoscută pentru trecutul său german, vizibil prin clădirile existente, înregistrează o scădere continuă a populației de etnie germană.

Conform datelor, în județ sunt în prezent 1.558 nepalezi, 905 sri-lankezi și 655 indieni.

În urma recensământului anterior, Sibiul se afla pe locul trei la nivel național în ceea ce privește populația de etnie germană, cu 2.716 persoane, fiind devansat de Timiș – 4.684 și Satu Mare – 3.722.

Biroul pentru Imigrări al județului Sibiu a declarat pentru Turnul Sfatului că, dintre cei 5.819 cetățeni străini care provin din state terțe, cu drept de ședere temporară valabilă la 30 septembrie 2025, cei mai numeroși sunt nepalezi (1.558), sri-lankezi (905), indieni (655), turci (567) și bengalezi (362).

FOTO – caracter ilustrativ: Work From Asia

