Prima pagină » Actualitate » Județul din România în care va fi implementat un Program RABLA inedit. În ce constă noul proiect și de când va fi aplicat

Județul din România în care va fi implementat un Program RABLA inedit. În ce constă noul proiect și de când va fi aplicat

11 aug. 2025, 19:45, Actualitate
Județul din România în care va fi implementat un Program RABLA inedit. În ce constă noul proiect și de când va fi aplicat
FOTO - Caracter ilustrativ

Autorităţile din Sfântu Gheorghe vor implementa o nouă etapă a programului local destinat înlocuirii maşinilor vechi, începând cu data de 1 septembrie 2025.

Astfel, proprietarii care pot dovedi că locuiesc în municipiu şi că autoturismele lor au circulat aici vor putea alege între două beneficii: un abonament gratuit pe toate liniile de transport public din oraş – valabil cinci ani – sau decontarea a până la 3.000 de lei pentru achiziţia a maximum două biciclete.

Programul funcţionează de patru ani, însă în altă formă, şi a dus până acum la casarea a peste 1.400 de autoturisme vechi.

Bugetul actual al iniţiativei se situează între 700.000 de lei şi 1 milion de lei, sumă asigurată integral din fonduri locale, potrivit observatornews.ro.

FOTO – Alexandra Pandrea

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor DAN nu știe că a devenit președinte”
19:46
Ion Cristoiu: „Nicușor DAN nu știe că a devenit președinte”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de URSULA, este o construcție falsă”
18:30
Ion Cristoiu: „Uniunea Europeană, așa cum e gândită de URSULA, este o construcție falsă”
METEO Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral
18:05
Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral
ULTIMA ORĂ Slătinenii, TERORIZAȚI de câinii maidanezi. 2.000 de câini fără stăpân pe străzile din municipiu
17:48
Slătinenii, TERORIZAȚI de câinii maidanezi. 2.000 de câini fără stăpân pe străzile din municipiu
EDUCAȚIE BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați
17:18
BACALAUREAT 2025 a doua sesiune. 87% rată de participare la proba scrisă de Limba și literatura română. 23 de candidați au fost eliminați
Mediafax
Scandal uriaș! Acuzații grave de spălare de bani zguduie Vaticanul
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Veste bună! Unde vor putea călători românii fără viză din 15 august
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Pensionarii care primesc 6.000 de euro. Banii, plătiți în 10-15 ani. Economistul Adrian Negrescu: O greșeală din punct de vedere strategic
Evz.ro
Regina Elisabeta a luat cu ea secretul lui Harry și Meghan. Dezvăluiri picante scoase din Casa Regală
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Din arhivele celui de-Al Doilea Război Mondial
EXTERNE Summitul din Alaska, cu mize uriașe pentru Putin și Trump: Care lider ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma încetării războiului din Ucraina
20:03
Summitul din Alaska, cu mize uriașe pentru Putin și Trump: Care lider ar avea cel mai mult de câștigat de pe urma încetării războiului din Ucraina
EXTERNE Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles
19:35
Procesul intentat lui Trump de guvernatorul CALIFORNIEI începe în San Francisco. Motivul: trimiterea Gărzii Naționale în Los Angeles
FINANCIAR Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
19:10
Un politician din UE, revoltat de tarifele lui Trump, solicită boicotarea produselor „made in USA” printr-o aplicație gratuită de telefon mobil
SPORT Lupta din topul super rally, relansată de Sorin Huțanu la Timișoara
19:04
Lupta din topul super rally, relansată de Sorin Huțanu la Timișoara
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Doamna Țoiu organizează CONCURS de 290 de posturi, în timp ce alte ministere reduc”
19:00
Ion Cristoiu: „Doamna Țoiu organizează CONCURS de 290 de posturi, în timp ce alte ministere reduc”
EXTERNE Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată
18:49
Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată