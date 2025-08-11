Județul din România în care va fi implementat un Program RABLA inedit. În ce constă noul proiect și de când va fi aplicat

Autorităţile din Sfântu Gheorghe vor implementa o nouă etapă a programului local destinat înlocuirii maşinilor vechi, începând cu data de 1 septembrie 2025.

Astfel, proprietarii care pot dovedi că locuiesc în municipiu şi că autoturismele lor au circulat aici vor putea alege între două beneficii: un abonament gratuit pe toate liniile de transport public din oraş – valabil cinci ani – sau decontarea a până la 3.000 de lei pentru achiziţia a maximum două biciclete.

Programul funcţionează de patru ani, însă în altă formă, şi a dus până acum la casarea a peste 1.400 de autoturisme vechi.

Bugetul actual al iniţiativei se situează între 700.000 de lei şi 1 milion de lei, sumă asigurată integral din fonduri locale, potrivit observatornews.ro.

FOTO – Alexandra Pandrea