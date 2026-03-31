Jumătate din angajații români spun că au nevoie de un al doilea job pentru un trai decent
Un sondaj recent arată că trei sferturi dintre angajații români simt o presiune financiară din ce în ce mai mare pe fondul valului de scumpiri din ultima perioadă. De asemenea, jumătate dintre aceștia spun că se simt copleșiți și abia reușesc să își acopere cheltuielile de bază. 

Conform sondajului realizat de platforma eJobs, 19,3% dintre respondenți spun că se descurcă cu banii, dar subliniază că au fost nevoiți să renunțe la micile plăceri sau la obiceiul de a pune bani deoparte, în timp ce doar 5,3% susțin că au o situație stabilă și nu simt o diferență majoră față de perioadele anterioare majorărilor de prețuri.

De asemenea, 42,5% dintre respondeți sunt de părere că, în 2026, o singură sursă de venit nu mai este suficientă pentru a-și asigura un trai decent. Alți 48,1% spun că o singură sursă de venit poate fi suficientă doar dacă veniturile sunt mai mari de 7.000 de lei net/lună. În plus, aproximativ 1,2% cred că o singură sursă de venit este suficientă, iar 8,2% spun că se pot descurca doar cu un salariu dacă sunt foarte chibzuiți.

Din totalul celor chestionați, 28% spun că ar avea nevoie de un venit suplimentar cuprins între 1.000 și 1.500 de lei pe lună, iar pentru 16% ar fi obligatorie o dublare a veniturilor actuale. În schimb, 7% spun că un minimum de 500-800 de lei pe lună ar fi suficient pentru a ține pasul cu creșterile prețurilor.

„În acest sens, aproape 35% dintre respondenți nu doar că sunt dispuși să își găsească o activitate suplimentară care să le aducă un venit în plus, ci sunt chiar interesați și caută activ oferte, pentru alți 18,9% acest demers fiind o prioritate maximă în momentul de față. 29,5% s-ar gândi serios la acest lucru dacă ar găsi ceva care să le placă, iar alți 5% deja au o activitate suplimentară față de locul de muncă principal. Cei mai mulți ar alege, în completarea jobului actual, o activitate flexibilă, care să permită alegerea programului și a nivelului de încărcare, de tipul livrării rapide de mâncare sau ridesharing-ului”, a transmis Bogdan Badea, CEO eJobs.ro.

Românii au fost întrebați și cât de pregătiți ar fi în fața unei cheltuieli majore și neprevăzute. În acest sens, doar 6,7% spun că au un fond de siguranță solid pe care s-ar putea baza într-o astfel de situație, în timp ce 34% spun că au economii, dar insuficiente, iar mai mult de jumătate dintre angajați se declară complet descoperiți din această perspectivă, 26% spun că ar fi nevoiți să se împrumute, iar 33,3% spun că nu au niciun fond de urgență și nu ar ști la ce soluție să recurgă.

