Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe

Tot mai puțini români caută de muncă în străinătate. Potrivit unul sondaj eJobs, doar 6% dintre cei care își caută de muncă intenționează să plece în afara țării în 2026. Primele ţări pe lista de opţiuni sunt Germania, Olanda, Bulgaria şi Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe.

Tot mai puțini români aleg să muncească în străinătate

„Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în afara ţării, în special acum, când contextul internaţional este tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului şi până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări”, arată datele celui mai recent sondaj realizat de eJobs, citat de Antena 3 CNN.

Doar 6,3% dintre candidaţii întrebaţi dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ şi că deja au un plan stabilit în acest sens.

21,2% dintre respondenți nu au fost la fel de categorici, însă au declarat că ar lua în calcul această opțiune doar dacă nu vor reuși să găsească un loc de muncă satisfăcător în România. În schimb, 60,1% au spus că nu au niciun plan să plece din țară, iar 12,5% s-ar arăta dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate, cu condiția ca activitatea să se desfășoare remote și să nu implice relocarea.

În ce țări vor românii să lucreze

Ţările care au atras cele mai multe aplicări de la începutul anului au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Suedia şi Franţa. Scad în preferințele românilor însă Cipru și Emiratele Arabe Unite.

„Dacă facem însă o disociere între date şi ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piaţă de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinaţiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziţia a 6-a pe poziţia a 12-a şi una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziţia a 7-a pe poziţia a 9-a.

Urcă, în schimb, în preferinţele românilor destinaţii precum Spania, Italia ori Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic sau, pur şi simplu, centre în care candidaţii se pot integra mai uşor datorită comunităţilor mari de români deja existente acolo”, a spus Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

