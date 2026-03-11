Prima pagină » Actualitate » Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe

Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe

11 mart. 2026, 16:39, Actualitate
Românii nu mai sunt atrași de munca în străinătate. Italia și Spania pierd teren în preferințe
Foto - caracter ilustrativ

Tot mai puțini români caută de muncă în străinătate. Potrivit unul sondaj eJobs, doar 6% dintre cei care își caută de muncă intenționează să plece în afara țării în 2026. Primele ţări pe lista de opţiuni sunt Germania, Olanda, Bulgaria şi Grecia, în timp ce Emiratele Arabe Unite și Ciprul scad în preferințe.

Tot mai puțini români aleg să muncească în străinătate

„Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în afara ţării, în special acum, când contextul internaţional este tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului şi până acum, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări”, arată datele celui mai recent sondaj realizat de eJobs, citat de Antena 3 CNN.

Doar 6,3% dintre candidaţii întrebaţi dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ şi că deja au un plan stabilit în acest sens.

21,2% dintre respondenți nu au fost la fel de categorici, însă au declarat că ar lua în calcul această opțiune doar dacă nu vor reuși să găsească un loc de muncă satisfăcător în România. În schimb, 60,1% au spus că nu au niciun plan să plece din țară, iar 12,5% s-ar arăta dispuși să lucreze pentru un angajator din străinătate, cu condiția ca activitatea să se desfășoare remote și să nu implice relocarea.

În ce țări vor românii să lucreze

Ţările care au atras cele mai multe aplicări de la începutul anului au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Suedia şi Franţa. Scad în preferințele românilor însă Cipru și Emiratele Arabe Unite.

„Dacă facem însă o disociere între date şi ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piaţă de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinaţiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziţia a 6-a pe poziţia a 12-a şi una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziţia a 7-a pe poziţia a 9-a.

Urcă, în schimb, în preferinţele românilor destinaţii precum Spania, Italia ori Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic sau, pur şi simplu, centre în care candidaţii se pot integra mai uşor datorită comunităţilor mari de români deja existente acolo”, a spus Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
16:53
Surpriză. Ce angajați câștigă mai mult decât căpitanul unei nave de croazieră. Comisionul bate leafa
HOROSCOP Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026
16:20
Cristina Demetrescu nominalizează zodia care riscă să rămână fără bani în martie 2026
INCIDENT Un bărbat din Iași, la un pas de sinucidere după ce polițiștii i-au pus din greșeală o brățară de monitorizare
16:19
Un bărbat din Iași, la un pas de sinucidere după ce polițiștii i-au pus din greșeală o brățară de monitorizare
ACTUALITATE Un român din Spania a angajat 6 compatrioți, cu 10€ pe oră, pentru reparații. Cum a reacționat la final, când a aflat câți bani are de plătit
16:11
Un român din Spania a angajat 6 compatrioți, cu 10€ pe oră, pentru reparații. Cum a reacționat la final, când a aflat câți bani are de plătit
EDUCAȚIE Ministrul Educației, Mihai Dimian, invită sindicatele la negocieri pentru a opri boicotul profesorilor la simulările examenelor naționale
16:06
Ministrul Educației, Mihai Dimian, invită sindicatele la negocieri pentru a opri boicotul profesorilor la simulările examenelor naționale
FLASH NEWS Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Acest război are consecințe asupra economiei noastre și asupra românilor care trăiesc în Orientul Mijlociu”
15:42
Nicușor Dan, după ședința CSAT: „Acest război are consecințe asupra economiei noastre și asupra românilor care trăiesc în Orientul Mijlociu”
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
Fondatorul Telegram a rămas fără două treimi din avere. Cum a reușit Durov să piardă peste 10 miliarde de dolari
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Misiunea DART dezvăluie că asteroizii aruncă „bulgări de zăpadă cosmici” unii în alții
LIVE A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
17:04
A început ședința în Parlamentul României pentru aprobarea dislocării de forțe și echipament militar al SUA pe teritoriul României
ULTIMA ORĂ Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
16:49
Agenția Internațională pentru Energie scoate 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență pentru a preveni criza energetică globală
CONTROVERSĂ Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
16:47
Iranul confirmă că noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a fost rănit în atacul din 28 februarie. Care este starea acestuia și unde s-ar afla
MILITAR Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
16:22
Africa de Sud scoate soldații pe străzile capitalei Johannesburg pentru a combate criminalitatea. Țara are o rată de 70 de omucideri pe zi
INEDIT Schimbare majoră pe bancnotele britanice. Personalități istorice, înlocuite cu fauna sălbatică
16:09
Schimbare majoră pe bancnotele britanice. Personalități istorice, înlocuite cu fauna sălbatică
România, pentru a doua oară în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia, în 1999. Parlamentul hotărăște acum dacă România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran
16:03
România, pentru a doua oară în situația de a aproba operațiuni militare ale aliaților de pe teritoriul său, după intervenția NATO în Serbia, în 1999. Parlamentul hotărăște acum dacă România va găzdui forțe și echipamente militare ale SUA, în conflictul cu Iran

Cele mai noi

Trimite acest link pe