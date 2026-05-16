Soția unui fost ministru liberal a intrat cu mașina în clădirea unei bănci, în timp ce încerca să parcheze. O femeie aflată la bancomat a fost rănită

Sâmbătă dimineață, o femeie de 66 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un autoturism care a pătruns în clădirea unei bănci din Galați. La volan se afla Xenia Dobre, medic oftalmolog și soția fostului politician Victor Paul Dobre, care, potrivit primelor informații, încerca să efectueze o manevră de parcare.

Mașina a intrat prin peretele de sticlă al băncii

Accidentul s-a produs în jurul orei 10:10, pe strada Brăilei, în centrul orașului. Potrivit Poliției Galați, femeia aflată la volan ar fi pierdut controlul direcției în timpul manevrei și a intrat cu autoturismul prin peretele de sticlă al clădirii, ajungând în zona bancomatului. În acel moment, în apropiere se afla o femeie de 66 de ani, care a fost lovită de mașină.

Victima a fost transportată la spital

Martorii au sunat imediat la 112, iar victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi transportată la spital. Potrivit medicilor, femeia este în stare stabilă.

Potrivit presei locale, femeia de 71 de ani este medic oftalmolog, iar autoturismul pe care îl conducea avea cutie automată. Există suspiciunea că aceasta ar fi încurcat comenzile mașinii în timpul parcării. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs accidentul.