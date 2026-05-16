Prima pagină » Actualitate » Soția unui fost ministru liberal a intrat cu mașina în clădirea unei bănci, în timp ce încerca să parcheze. O femeie aflată la bancomat a fost rănită

Soția unui fost ministru liberal a intrat cu mașina în clădirea unei bănci, în timp ce încerca să parcheze. O femeie aflată la bancomat a fost rănită

foto: viata-libera.ro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Sâmbătă dimineață, o femeie de 66 de ani a ajuns la spital, după ce a fost lovită de un autoturism care a pătruns în clădirea unei bănci din Galați. La volan se afla Xenia Dobre, medic oftalmolog și soția fostului politician Victor Paul Dobre, care, potrivit primelor informații, încerca să efectueze o manevră de parcare.

Mașina a intrat prin peretele de sticlă al băncii

Accidentul s-a produs în jurul orei 10:10, pe strada Brăilei, în centrul orașului. Potrivit Poliției Galați, femeia aflată la volan ar fi pierdut controlul direcției în timpul manevrei și a intrat cu autoturismul prin peretele de sticlă al clădirii, ajungând în zona bancomatului. În acel moment, în apropiere se afla o femeie de 66 de ani, care a fost lovită de mașină.

Victima a fost transportată la spital

Martorii au sunat imediat la 112, iar victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi transportată la spital. Potrivit medicilor, femeia este în stare stabilă.

Potrivit presei locale, femeia de 71 de ani este medic oftalmolog, iar autoturismul pe care îl conducea avea cutie automată. Există suspiciunea că aceasta ar fi încurcat comenzile mașinii în timpul parcării. Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs accidentul.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Românii nu își mai botează copiii cu nume ca: Ion, Constantin sau Andreea. Ce prenume exotice aleg. Eric, în topul preferințelor
19:55
Românii nu își mai botează copiii cu nume ca: Ion, Constantin sau Andreea. Ce prenume exotice aleg. Eric, în topul preferințelor
NEWS ALERT Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
19:28
Oana Gheorghiu atacă Gândul. Sugerează că publicația noastră este plătită să o denigreze și publică un text plin de greșeli factuale despre Schwarz. Gândul îi demontează minciunile și publică date noi
ALERTĂ Proiectil neexplodat, descoperit într-o curte din județul Tulcea. Autoritățile au securizat zona și au început o anchetă
19:16
Proiectil neexplodat, descoperit într-o curte din județul Tulcea. Autoritățile au securizat zona și au început o anchetă
EMISIUNI Alexandru Stoica, “Greuceanu”, intră duminică, 17 mai, de la ora 19.00, în ringul MARTORII cu povestea sa: “GREUCEANU ȘI ZMEII DE CARTIER”
19:00
Alexandru Stoica, “Greuceanu”, intră duminică, 17 mai, de la ora 19.00, în ringul MARTORII cu povestea sa: “GREUCEANU ȘI ZMEII DE CARTIER”
FLASH NEWS Ce pedeapsă i-ar aplica lui Sorin Grindeanu ministrul demis al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
17:41
Ce pedeapsă i-ar aplica lui Sorin Grindeanu ministrul demis al Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru
INEDIT Ce statuete au observat craiovenii în centrul orașului. Mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu
17:33
Ce statuete au observat craiovenii în centrul orașului. Mesajul transmis de Lia Olguța Vasilescu
Mediafax
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Cancan.ro
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Adevarul
Mai mulți răniți după ce un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime în Italia. Șoferul a înjunghiat un trecător care a încercat să-l oprească
Mediafax
Cel mai slab rezultat din istorie pentru titlurile de stat
Click
Cu ce sumă amețitoare se vinde fostul local al actorului Florin Călinescu: „Aici găseai cei mai buni papanași din București”. De ce a renunțat la afacere
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Cancan.ro
Cât durează finala Eurovision 2026. Ora la care se va termina spectacolul de la Viena
Ce se întâmplă doctore
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
De ce muzica agresivă îi calmează pe unii oameni. Ce spun psihologii despre metal, furie și anxietate
FLASH NEWS Atac în Italia. În Modena, un șofer nord-african de 30 de ani a intrat cu mașina în mulțime. 7 persoane, rănite
20:37
Atac în Italia. În Modena, un șofer nord-african de 30 de ani a intrat cu mașina în mulțime. 7 persoane, rănite
SCANDALOS La o emisiune în direct de la televiziunea de stat iraniană, un prezentator a tras cu AK-47 într-un drapel al Emiratelor Arabe Unite
20:30
La o emisiune în direct de la televiziunea de stat iraniană, un prezentator a tras cu AK-47 într-un drapel al Emiratelor Arabe Unite
FLASH NEWS Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
20:01
Maia Sandu, întrebată dacă poate deveni într-o zi președinta României: “Vom face totul pentru a ne păstra oamenii în siguranță”
CONTROVERSĂ Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
19:29
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
TRAGEDIE Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru care a plecat în misiune de recuperare a unor turiști pierduți în peșteri subacvatice
18:26
Șir de incidente stranii în Maldive. Mai mulți oameni au murit înecați, inclusiv un scafandru care a plecat în misiune de recuperare a unor turiști pierduți în peșteri subacvatice
VIDEO Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele
17:30
Nicuşor Dan a tras cu pistolul. Câte ținte a doborât preşedintele

Cele mai noi

Trimite acest link pe