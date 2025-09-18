Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: „S-a reușit o listare istorică. În 2025, ne-am propus depăşirea pragului psihologic de 1 miliard lei”

Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, a precizat ă transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, consolidarea şi adaptarea la condiţiile de piaţă reprezintă factori esențiali penntru creșterea valorii adăugate și care, totodată, au contribuit la „o listare istorică” a companiei.

Karoly Borbely a anunțat, de asemenea, că Hidroelectrica are mai multe proiecte în derulare, cum ar fi: instalaţia de stocare cu baterii Li-ion în Parcul Eolian Crucea Nord, proiectul de la Gogoşu, cu o capacitate nominală de stocare de 256 MWh, retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru, a CHE Stejaru, a CHE Brădişor, dar şi modernizarea CHE Moroieni, CHE Dobreşti şi CHE Scropoasa.

De asemenea, compania plănuiește creşterea cu 65%, în mai puţin de doi ani, a locurilor de consum pentru clienţi casnici, o scădere semnificativă a numărului de locuri de consum nefacturate (~1,3% din total) şi o scădere a creanţelor totale furnizare şi nefacturate.

„La preluarea mandalui, în noiembrie 2023, portofoliul de clienți casnici Hidroelectrica era de 531.000 locuri de consum (502 GWh/lună furnizați clienților finali), iar peste 25% dintre aceștia se confruntau cu situații legate de consum nefacturat. La acel moment creanțele totale furnizare erau în valoare de 2.83 mld lei, iar creanțele nefacturate în valoare de 1.45 mld lei (23% din profit net 2023). Astfel, compania era obligată să acorde eșalonări de plată pe o perioadă egală de timp cu întârzierile de facturare”, a precizat Borbely.

Karoly Borbely a vorbit, la peste doi ani de la momentul listării companiei la Bursa de Valori Bucureşti, pregătirea acestui moment, la care a participat iniţial ca preşedinte al Comitetului de pregătire a Ofertei Publice Iniţiale (IPO).

”Ca membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica în perioada 2017 – august 2023 şi în calitate de preşedinte al Comitetului de IPO, am participat împreună cu echipa executivă la peste 90% din întâlnirile organizate de Hidroelectrica cu investitorii instituţionali (bănci, fonduri de pensii etc), atât în ţară, cât şi în străinătate. Prezenţa la aceste workshop-uri a fost o experienţă importantă prin care am prezentat planul de business al companiei în vederea promovării acesteia în rândul investitorilor şi de a creşte apetitul în rândul acţionarilor. Prospectul de listare, care conţine esenţa planului de business pe care compania şi-l asumă după listare, este pus în aplicare acum, în calitate de membru al echipei executive”, declară Karoly Borbely.

În opinia sa, pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, consolidarea şi adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor.

”S-a reuşit o listare istorică, bazată pe încrederea echipei care a prezentat planul de business”, consideră CEO-ul Hidroelectrica.

El admite că, de-a lungul timpului, apar şi provocări, precum hidraulicitatea scăzută din ultimii doi ani (2024–2025), însă compania dispune de un potenţial remarcabil în zona de furnizare atât pentru clienţii casnici, cât şi pentru cei non-casnici.

”Valoarea adăugată a companiei este generată atât din investiţii masive în activele core ale business-ului, dar şi prin dezvoltarea de noi capacităţi de producţie din zona de regenerabile – fotovoltaic şi eolian”, declară Karoly Borbely, subliniind că şi zona de stocare este extrem de importantă.

În acest context, el anunţă că este în curs de implementare primul proiect de stocare din cadrul Hidroelectrica, instalaţia de stocare cu baterii Li-ion în Parcul Eolian Crucea Nord, valoarea proiectului fiind de 79.832.242,00 milioane lei fără TVA.

După punerea în funcţiune a instalaţiei de stocare, puterea nominală a instalaţiei va fi de 36 MW, cu o capacitate nominală de stocare (energie) de 72 MWh, precizează CEO-ul Hidroelectrica.

”Tot în zona de stocare avem o procedură de achiziţie în derulare pentru proiectul de la Gogoşu, un proiect în valoare de 309.786.382,63 lei fără TVA, cu o putere nominală a instalaţiei de 64 MW şi cu o capacitate nominală de stocare (energie) de 256 MWh, după punerea în funcţiune. Acest proiect fiind selectat pentru a primi o finanţare de 10 milioane de euro, din Fondul de Modernizare alocat Ministerului Energiei, în cadrul apelului de proiecte „Sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea capacităţilor de stocare a energiei electrice (baterii)”, declară CEO-ul Hidroelectrica.

Proiecte din domeniul fotovoltaic, în implementare – Primul sistem flotant de panouri fotovoltaice – proiectul pilot NUFĂRUL şi valorificarea potenţialului fotovoltaic în cadrul centralelor de producere a energiei electrice amplasate pe sectorul mijlociu şi inferior al râului Olt

În ceea ce priveşte diversificarea portofoliului existent el evocă şi proiectele din domeniul fotovoltaic, amintind că este în curs de implementare primul sistem flotant de panouri fotovoltaice – proiect pilot NUFĂRUL, pe sectorul inferior al Oltului. Valoarea contractului este de 39.250.000,00 lei fără TVA, cu o putere totală instalată în panouri de 10 MW şi energie produsă de circa 13,4 GWh/an.

De asemenea, este în implementare şi valorificarea potenţialului fotovoltaic în cadrul centralelor de producere a energiei electrice amplasate pe sectorul mijlociu şi inferior al râului Olt, printr-un contract în valoare de 9.047.382,16 lei fără TVA, cu o putere instalată în panouri de 2,955.58 kW şi energie produsă de 3,710.87 MWH/an.

”Piaţa oferă un număr mare de oportunităţi de diversificare a capacităţii de producţie din surse solare şi eoliene şi au fost identificate un număr de proiecte atât la COD (Commercial Operation Date – n.r.)), cât şi RtB (Ready to Build – n.r.)- care îndeplinesc atât criteriile tehnice, cât şi cele financiare necesare pentru atingerea obiectivului strategic de dezvoltare a unei capacităţi suplimentare de producţie din surse RES de minim 500 MW până în 2027, cu un buget de investiţii anorganice pe următorii 3 ani de 2,2 miliarde lei.

Karoly Borbely: Din punct de vedere al investiţiilor, compania se află pe un trend ascendent, pornind de la o valoare de 200 milioane lei în anul 2023, iar pentru anul 2025 ne-am propus depăşirea pragului psihologic de 1 miliard de lei.

”Având în vedere că investiţiile în noi capacităţi de producţie hidro sunt blocate, suntem nevoiţi să găsim soluţii pentru consolidarea portofoliului existent prin lucrări de mentenanţă şi retehnologizare. Din punct de vedere al investiţiilor şi M&A, compania se află pe un trend ascendent, pornind de la o valoare de 200 milioane lei în anul 2023, înregistrând o dinamică pozitivă în anul 2024 de 600 milioane lei (+200%), iar pentru anul 2025 ne-am propus atingerea unui obiectiv ambiţios prin depăşirea pragului psihologic de 1 miliard lei”, spune CEO-ul Hidroelectrica.

El consemnează că, în iulie 2024, după 12 ani, compania a reuşit semnarea primului contract de retehnologizare la o centrală de producţie a energiei electrice, pentru retehnologizarea Amenajarii Hidroenergetice Vidraru.

”Investiţia este de peste 188 de milioane de euro şi va aduce tehnologii de ultimă generaţie şi soluţii inovatoare pentru modernizarea şi optimizarea funcţionării CHE Vidraru, contribuind semnificativ la stabilitatea şi eficienţa reţelei energetice naţionale. După aproape 60 de ani de funcţionare a uneia dintre principalele centrale hidroelectrice care contribuie semnificativ la echilibrarea sistemului energetic naţional, acest proiect marchează un nou capitol de dezvoltare şi inovaţie”, subliniază Karoly Borbely.

El mai notează că anul acesta a fost atribuit şi contractul pentru retehnologizarea CHE Stejaru, în valoare de 97.486.604,81 de euro fără TVA, obiectivele urmărite prin realizarea acestui proiect constând în finalizarea lucrărilor de retehnologizare la hidroagregatele 1-4 şi la toate instalaţiile din centrală, ceea ce va conduce la creşterea productivităţii şi a siguranţei în exploatare a CHE Stejaru.

Tot anul acesta a fost semnat contractul pentru modernizarea sistemelor SCADA în hidroamenajările râului Olt (inferior, mijlociu şi superior) cu o valoare de 60.724.954,00 lei fără TVA, mai anunţă Borbely.

De asemenea, se află în procedură de achiziţie proiectul retehnologizare de la CHE Brădişor, în valoare de 106.448.835,00 de euro fără TVA, cu termen de depunere 15 octombrie 2025 şi proiectul de modernizare staţii CHE Moroieni, CHE Dobreşti şi CHE Scropoasa, cu o valoare de 46.092.443 lei fără TVA, cu termen de depunere 20 octombrie 2025.

În faza de analiză a ofertei se află proiectul pentru staţiile de pompare de mare putere din judeţul Vâlcea (Petrimanu, Lotru aval şi Jidoaia), valoarea scoasă la licitaţie fiind de 97.887.161 de euro fără TVA.

”Există la acest moment mai multe obiective pentru care sunt în curs de pregătire procedurile de achiziţie şi vor fi publicate în perioada următoare în SEAP. Pentru a aduce valoare adăugată şi a creşte valoarea companiei sunt necesare investiţii de 1 – 1,2 miliarde de lei/an în proiecte de mentenanţă şi noi capacităţi de producţie (M&A)”, subliniază CEO-ul Hidroelectrica.

Departamentul Furnizare de la acea vreme se confrunta cu situaţii legate de o comunicare deficitară cu clienţii dar şi cu un proces anevoios de urmărire şi gestionare a reclamaţiilor, nevoia de digitalizare şi îmbunătăţire fiind una evidentă”, a precizat CEO-ul Hidroelectrica.

Printre soluțiile aplicate, Borbely a menționat digitalizarea, inovarea şi asumarea noilor tehnologii, care au îmbunătăţit vizibil procesul de furnizare şi dezvoltarea portalului de contractare atât pentru clienţii casnici.

”Îmbunătăţirea proceselor şi a experienţei ultilizatorilor au dus la o creştere semnificativă a locurilor de consum pentru clienţi casnici (+65%) şi non-casnici (+24%), o scădere semnificativă a numărului de locuri de consum nefacturate (~1,3% din total), o scădere a creanţelor totale furnizare şi nefacturate. Ne putem mândri, în prezent, cu un portal online uşor de utilizat, care permite contractarea pentru clienţi casnici şi non-casnici, actualizarea datelor cu caracter personal şi a convenţiei de consum, demonstrându-şi fiabilitatea prin numărul ridicat de accesări atât în perioada anunţării anulării plafonării la energie electrică, cât şi ulterior”, spune CEO-ul Hidroelectrica.

Printre realizările din perioada 2023 – 2025 se numără optimizarea proceselor de raportare financiară, valorificarea eficientă a resurselor financiare – care a generat venituri de 0,51 miliarde lei – plăţi de dividende în valoare totală de 7,95 miliarde lei pentru anii 2023 şi 2024, taxe şi impozite în valoare de 2,6 miliarde lei pentru anul 2024.

Karoly Borbely consideră că optimizarea proceselor de raportare financiară este una dintre realizările importante din mandatul său la conducerea Hidroelectrica.

„A fost implementat un calendar mai riguros pentru închiderea situațiilor financiare și raportarea rezultatelor, atât la nivel individual, cât și consolidat, incluzând subsidiarele Hidroserv SA și UCMH SRL. Acest demers a avut un impact pozitiv asupra imaginii companiei în rândul investitorilor și partenerilor financiari”, a afirmat CEO-ul Hidroelectrica.

De asemenea, Borbely menționează și valorificarea eficientă a resurselor financiare, prin care Hidrolectrica a generat venituri financiare de 0,51 miliarde lei.

„Prin plasarea strategică a resurselor financiare, compania a generat venituri financiare de 0,51 miliarde lei, demonstrând o administrare prudentă și profitabilă a lichidităților disponibile”, a transmise directorul Hidroelectrica.

În această perioadă au fost efectuate plăţi de dividende în valoare totală de 7,95 miliarde lei pentru anii 2023 şi 2024, iar compania a achitat taxe şi impozite în valoare de 2,6 miliarde lei pentru anul 2024, până în luna iunie 2025.