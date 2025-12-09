Prima pagină » Actualitate » Kaufland aduce în premeiră aceste produse. Supermarketul va concura direct cu Dedeman

09 dec. 2025, 22:52, Actualitate
Kaufland va face un pas important pe piața de bricolaj din România și își va extinde zonele dedicate gamei Parkside, aducând un nou concept de magazine care concurează direct cu Dedeman.

Clienții care sunt pasionați de DIY vor avea acces permanent la unelte și accesorii moderne, într-un spațiu special amenajat chiar în magazinele Kaufland. Noutățile vor include și birouei de informații transformate în zone dedicate Parkside, pentru consultanță rapidă și achiziții eficiente.

Premieră din partea Kaufland. Noi produse în magazine

Conceptul shop-in-shop dedicat brandului Parkside este deja disponibil în mai multe locații Kaufland din țară, printre care București – Barbu Văcărescu, Râmnicu Vâlcea, Oradea, Târgu Mureș, Baia Mare, Vișeu de Sus, Salonta, Arad, Sibiu, Mediaș, Sfântu Gheorghe și Giurgiu. Zonele acestea au suprafețe între 20 și 50 mp și sunt amenajate astfel încât produsele să fie mai vizibule și ușor de ales.

”Prin aceste zone dedicate, vrem să facem produsele mai vizibile și mai ușor de ales, astfel încât fiecare client să găsească exact ce are nevoie pentru proiectele sale”, afirmă Valer Hancaș, Director de Comunicare și Corporate Affairs, Kaufland România.

Birourile de informații din anumite magazine au fost transformate în zone Parkside, astfel a fost facilitat accesul la informații despre produse și achiziționarea uneltelor potrivite. Abordarea aceasta vine cu un plus de confort clienților și oferă experiența unui magazin de bricolaj complet integrat chiar în supermarket.

Cum se va extinde oferta Parkside în 2026

Proiectul de extindere a zonelor Parkside va continua la începutul anului 2026, urmând să fie amenajate spații similare în alte zece locații din rețeaua Kaufland. Aceasta înseamnă că pasionații de bricolaj vor avea și mai multe opțiuni și acces rapid la produse variate, fără a fi nevoie să se deplaseze la magazine dedicate de profil.

Gama Parkside disponibilă în toate cele peste 190 de magazine Kaufland din România include unelte electrice și scule de mână, echipamente pentru grădinărit și accesorii practice pentru casă. Produsele compatibile cu sistemele de acumulatori X12V și X20V permit folosirea aceleiași baterii pentru mai multe dispozitive din aceeași serie, oferind flexibilitate și eficiență.

De ce vor concura cu Dedeman

Prin extinderea acestor zone Parkside și integrarealor în magazinele sale, Kauflad se poziționează direct pe segmentul de bricolaj, rivalizând cu Dedeman, unul dintre liderii de piață/

Strategia permite retailerului să ofere clienților produse de calitate, consultanță rapidă și acces constant la unelte moderne, fără a părăsi magazinul.

Cele mai noi