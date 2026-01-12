Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat dur la aprobarea acordului comercial UE-MERCOSUR, afirmând că decizia nu a fost discutată niciodată în coaliția de guvernare și că este „inacceptabil” ca acordul să fie aprobat acum, fără consultarea tuturor părților implicate, relatează G4Media.

Acordul comercial nu a fost discutat politic în coali ție

Kelemen Hunor a explicat că aprobarea acordului în acest moment este prematură și că Ministerul de Externe nu a ținut cont de punctul de vedere al Ministerului Agriculturii:

„E o chestiune extrem de nuanțată. Nu trebuia aprobat acum, trebuia așteptat cel puțin până în februarie – martie, indiferent de presiuni. Pentru că nu au fost discutate, cel puțin în România, toate aspectele posibile și imposibile. Sunt pentru un astfel de acord, dar în acest moment – sigur, agricultura e doar o bucățică, dar am văzut Polonia, Franța, Ungaria – România ar fi trebuit să fie împotrivă, cel puțin pe analiza celor de la Ministerul Agriculturii, până când nu ne lămurim. Sigur, nemții vor câștiga, cel puțin aparent. Dar dacă pierde agricultura europeană din țările mari… nu poți spune dacă agricultorii din Franța sau Polonia au fost împotrivă și sunt putiniști. Nu, ei știu exact care vor fi consecințele.”

El a continuat, criticând lipsa de transparență și consultare în coaliție: „Pe de altă parte, la noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil. Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER (Consiliul UE – n.red.) că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte, fiindcă atunci se pune problema de ce mai ai ministere de linie, de ce mai ceri punctul de vedere dacă tu de la Externe știi mai bine. În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că e nevoie de un astfel de acord, dar nu poți să faci ”hai repede”, după 10 ani sau de când se negociază MERCOSUR.”

Frustrare și nemulțumire în coali ție

Hunor a subliniat lipsa oricărei discuții între miniștri și coaliție înainte de decizia privind MERCOSUR: „N-a fost discuție. Ministrul de Externe niciodată n-a fost prezent în șase luni de zile în coaliție să discutăm despre dosar. Sigur, publica externă o face președintele. OK, dar până la urmă ai și un guvern în care ai și un ministru. Deci, din acest punct de vedere există o frustrare și o nemulțumire în coaliție. Din păcate, în coaliție noi nici astăzi, nici în celelalte coaliții, nu discutăm dosare mari politice. Noi de obicei de obicei stingem focul, dacă reușim.”

