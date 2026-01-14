Kiefer Sutherland, arestat de polițiștii din Hollywood. De ce a ajuns în cătușe vedeta din seria Designated Survivor

Actorul Kiefer Sutherland, în vârstă de 59 de ani, cunoscut pentru rolul din seria Designated Survivor, printre altele, a fost arestat de polițiștii din Hollywood. Potrivit Los Angeles Police Department (LAPD), el ar fi avut o altercație cu un șofer de rideshare.

Ofițerii LAPD au răspuns la un apel radio despre „un atac asupra unui șofer de rideshare” petrecut după miezul nopții de luni spre marți, 13 ianuarie, în zona intersecției Sunset Boulevard cu Fairfax Avenue, din Hollywood, notează NBC.

Cauțiune de 50.000 de dolari

Sutherland ar fi urcat în mașină și l-ar fi agresat pe șofer, ulterior amenințându-l.

Actorul care l-a interpretat pe agentul „Jack Bauer” în serialul 24 a fost reținut sub suspiciunea de amenințări penale grave. Conform LAPD, șoferul de ridesharing nu a suferit răni care să necesite tratament medical.

Ulterior, Sutherland a fost eliberat pe cauțiune, după ce a plătit 50.000 de dolari. Prima ședință a procesului său a fost programată pentru 2 februarie.

Grație unei interpretări formidabile a rolurilor, Kiefer Sutherland a câștigat premiile Emmy și Globul de Aur, având în spate o carieră îndelungată, care cuprinde filme precum Stand by Me, The Lost Boys, Flatliners și A Few Good Men.

