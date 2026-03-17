Kouri Richins, SUA, și-a ucis soțul cu fentalil pentru a-l moșteni. Apoi a scris o carte de consolare pentru cei trei copii ai cuplului

17 mart. 2026, 18:42, Actualitate
Kouri Richins, din SUA, a fost condamnată în unanimitate de juriu pentru că și-a ucis soțul cu fentanil pentru a-l moșteni. După crimă a scris și o carte pentru a-i consola pe cei trei fii orfani ai cuplului. Anchetatorii au descoperit că soția l-a otrăvit pe tatăl copiilor ei pentru că avea o aventură și era îngropată în datorii. Procurorii americani au pus însă cap la cap toate informaţiile şi au arestat-o la un an după crimă. Acum riscă închisoarea pe viaţă, în funcție ce va decide instanța.

Noi, juriul, constatăm în unanimitate că inculpata, Kouri Richins, este vinovată de omor deosebit de grav, a fost deizia.

Este doar unul dintre cele cinci capete de acuzare într-un caz care a făcut înconjurul internetului. Kouri Richins în vârstă acum de 35 de ani a fost găsită vinovată pentru că şi-a ucis soţul, pentru fraudă şi fals.

„Kouri Richins l-a ucis pe Eric pentru banii lui și pentru a avea un nou început în viață”, a declarat Bradley Bloodworth, procuror șef al comitatului Summit, preia Observator.

Văduva îndurerată a scris o carte pentru copilași

Imediat după moartea bărbatului, văduva îndurerată a scris o carte. Creată ca să-şi ajute cei trei fii să treacă peste dispariţia tatălui lor, aceasta spunea povestea unui băieţel ce-şi pierduse şi el părintele. În spatele istoriei înduioşătoare, stătea însă un adevăr cumplit.

„Eric este profund iubit și ne este dor de el în fiecare zi”, a declarat Amy Richins, sora lui Eric Richins.

Pentru că semnase un contract prenupţial şi în cazul unui divorţ ar fi pierdut şi banii, posibil şi custodia copiilor, Koury plănuise moartea soţului în detaliu, cu luni înainte. Moartea acestuia nu doar că o îmbogăţea, îi oferea şansa să-şi trăiască liberă relaţia extraconjugală.

„În ziua în care Eric a murit, Kouri Richins datora peste 4,5 milioane de dolari către peste 20 de creditori diferiți”, a declarat Bradley Bloodworth, procuror șef al comitatului Summit.

Prima tentativă de crimă, de Ziua îndrăgostiţilor

Prima tentativă de crimă, spun anchetatorii, ar fi avut loc chiar de Ziua îndrăgostiţilor în 2022. Atunci Koury ar fi pus în mâncarea soţului sedative puternice. Cum acesta a supravieţuit, a doua încercare a avut loc o lună mai târziu şi a dus la moartea bărbatului. Medicii legişti au găsit în corp de cinci ori mai mult fentanil decât doza letală. Un an mai târziu, văduva lui a fost arestată chiar în timp ce-şi promova cartea.

„Sunt foarte fericită că am obținut dreptate pentru fratele meu”, a declarat Amy Richins, sora lui Eric Richins.

Pedeapsa pe care Koury o va primi va fi decisă pe 13 mai, ziua în care Eric ar fi împlinit 44 de ani.

