O mămică din SUA riscă ani grei de închisoare pentru că și-a încătușat copilul. Ce crimă a comis minorul

Chazzity Candelario, din North Lebanon Township, Pennsylvania, și-a înlănțuit fiul timp de 17 ore pentru că „a mâncat prea mulți hot dogi”, conform WGAL. Într-o declarație, Poliția Regională din comitatul Lebanon a relatat cum, pe 11 ianuarie 2025, ofițerii au fost chemați la domiciliul lui Candelario, ca răspuns la rapoartele despre un băiat care fusese „ținut în cătușe”.

Mama care și-a lăsat propriul fiu încătușat ore în șir în timp ce se afla la serviciu riscă acum închisoarea. Chazzity Candelario a fost acuzată de infracțiuni de imobilizare ilegală a unui minor și sechestrare ilegală a unui minor, alături de o contravenție de punere în pericol a bunăstării copiilor. Miercuri, 7 ianuarie, a fost condamnată la o închisoare între 16 luni și cinci ani. Instanța a aflat cum Candelario, care avea 33 de ani la momentul arestării, a susținut că nu își putea controla copiii în timp ce era la serviciu și, prin urmare, a recurs la încătușarea unuia dintre ei ore în șir, conform Mirror.

Autoritățile au confirmat: „O anchetă a dezvăluit că mama minorului… îl ținuse pe minor la un rezervor de ulei din subsol folosind cătușe„. Cum Candelario nu era la domiciliul familiei, ofițerii i-au interogat pe copiii acesteia, care i-au condus într-un dormitor unde fiul ei fusese încătușat de balustrada unui pat supraetajat. Autoritățile au aflat de la copil cum fusese inițial ținut în subsol. Deși a reușit să se elibereze, a ajuns să se lege din greșeală de patul de sus.

Când polițiștii au contactat-o ​​pe Candelario, aceasta le-ar fi spus să nu-și interogheze copiii înainte de a ajunge acasă. Când s-a întors la domiciliu, Candelario a informat forțele de ordine că gestionarea fiului ei în timpul orelor de lucru s-a dovedit a fi dificilă, așa că l-a închis într-o cameră tehnică de 90 cm pe 2,4 metri, unde era încătușat de rezervorul de combustibil.

Tânărul le-a spus detectivilor că era imobilizat în mod regulat pentru perioade lungi de timp în timp ce mama sa era la serviciu, uneori fiind fixat de un stâlp.

