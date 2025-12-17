Kovesi respinge scenariul intrării în politică și toarnă gaz pe conspirații: „Mă îndoiesc de democrația reală”

Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a fost întrebată dacă intenționează să-și asume vreo funcție publică în România. Aceasta a spus însă că nu este interesată să candideze și că se concentrează să-și finalizeze mandatul la nivel european.

„Despre mine am auzit cam de un an, că am fost desemnată pentru funcția de președinte, apoi pentru funcția de premier, apoi pentru funcția de judecător la CCR, apoi am fost desemnată pentru Ministerul Justiției, apoi din nou pentru funcția de procuror general șef si în ultima perioadă s-a spus că-s desemnată pentru SRI. Eu mă simt onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru aceste funcții, dar vă asigur că nu am nimic în plan, mă concentrez să îmi finalizez mandatul,” a declarat Kovesi.

Despre statutul democrației, fosta șefă DNA a spus:

„Haideţi să fim sinceri: întotdeauna va fi corupţie întotdeauna democraţia va fi atacată, întotdeauna vor fi unii care vor să ia controlul pe justiţie, vor să ia controlul asupra statului, că ei ştiu mai bine ce e de făcut, nu ne trebuie nicio democraţie. Dar noi trebuie să luptăm şi asta e o luptă continuă şi calea asta nu a fost niciodată uşoară şi provocări au fost mereu”, a adăugat Kovesi.

