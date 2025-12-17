Prima pagină » Actualitate » Ce a spus Mihaela Bilic despre alimentele cu efect prebiotic, dar și rolul lor în sănătatea intestinală

17 dec. 2025, 21:16, Actualitate
Tot mai multe cercetări făcute indică faptul că microbiota intestinală are un rol esențial pentru menținerea sănătății generale. Digestia, imunitatea, metabolismul și controlul greutății sunt direct influențate de echilibrul bacteriilor din intestin. Alimentația joacă și ea un rol cheie în acest proces.

Microbiota intestinală este formată din miliarde de bacterii care contribuie la buna funcționare a organismului. Când acest echilibru este afectat, pot să apară probleme digestive, scăderea imunității sau dificultăți în a menține greutatea corporală. Specialiștii recomandă includerea alimentelor cu efect prebiotic în alimentația zilnică.

Ce spune Mihaela Bilic despre alimentele cu efect prebiotic

Prebioticele sunt substanțe care hrănesc bacteriile benefice din intestin. Ele se găsesc în alimentele care conțin amidon rezistent, un tip de glucide care nu se digeră în intestinul subțire. El ajunge în colon și susține dezvoltarea  bifidobacteriilor și lactobacililor. Spre deosebire de amidonul obișnuit, amidonul rezistent nu determină creșteri rapide ale glicemiei și nu favorizează acumularea kilogramelor în plus.

Patru alimente cu efect prebiotic

Una dintre cele mai cunoscute surse de amidon rezistent este banana verde. Atunci când banana este necoaptă, conținutul de amidon rezistent este ridicat. Pe măsură ce fructul se coace, acest amidon se transformă în zaharuri simple, reducând efectul prebiotic.

Un alt grup important de alimente cu efect prebiotic îl reprezintă cartofii, pastele făinoase și orezul, dar doar în anumite condiții. Ele trebuie să fie fierte și apoi răcite.

Dr. Mihaela Bilic explică legătura dintre aceste alimente: „Ce legătură este între salata orientală, Sushi, banane și salata de paste făinoase? Amidonul rezistent! Ca să hrănim bifidobacteriile și lactobacilii ce alcătuiesc microbiota intestinală trebuie să consumăm alimente prebiotice, adică amidon rezistent. Unde îl găsim?”.

„În bananele verzi, dar și în cartofi, paste făinoase și orez care, după ce au fost fierte, sunt lăsate să se răcească. Prin răcire amidonul se recristalizează și se transformă într-o substanță rezistentă la digestie- deci salata orientală, orezul de la sushi și salata de paste făinoase conțin amidon rezistent, care nu se absoarbe și nu îngrașă, ci ajunge în intestinul gros și hrănește coloniile de bacterii benefice”, a spus Bilic.

„Amidon rezistent găsim și în salata de boeuf, marea vedetă a sărbătorilor de iarnă… perfectă ca prebiotic datorită cartofilor fierți, cu efect probiotic datorită castraveților murați în saramură, dar cu risc pentru siluetă din cauză de multă maioneză”, a adăugat.

