Ciocnire între protestatari la Piața Victoriei. Câteva zeci de manifestanți #rezist au fost întâmpinați de o contramanifestație. Precizările Jandarmeriei

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 21:02, Actualitate

Un nou protest are loc chiar în aceste momente în Piața Victoriei din Capitală, unde câteva zeci de oameni s-au strâns pentru a-și striga nemulțumirile și pentru a cere modificarea Legilor Justiției. Aceștia au afișat un banner pe care scria „Bolojan, te sună România”. O altă grupare de manifestanți au afișat mesajul „Coldea”, ca răspuns.  Un purtător de cuvânt al Jandarmeriei a contactat redacția Gândul și a transmis că nu a fost vorba de o „contramanifestație” în adevăratul sens al cuvântului și persoanele care nu au fost „primite” la protest de către organizatori au părăsit zona manifestației.

Oamenii s-au adunat în Piața Universității, gândit sub forma unei coregrafii. Protestatarii afișează mesaje pentru Ilie Bolojan: „Bolojan, te sună România! Răspunde!”

Un purtător de cuvânt al Jandarmeiri a precizat, pentru Gândul:

„Agenții constatatori prezenți la fața locului au considerat că acțiunea la care faceți referire nu întrunește elementele constitutive ale unei contramanifestații.

Persoanele în cauză nu au fost acceptate de organizatorul adunării publice în desfășurare în Piața Victoriei, motiv pentru care jandarmii le-au pus în vedere să părăsească zona, aceștia conformându-se.

Subliniem faptul că jandarmii au fost permanent în legătură cu organizatorii adunării publice. Inițial, aceștia au acceptat și prezența altor persoane, după care, în contextul dat, au cerut forțelor de ordine înlăturarea unor persoane din grupul de manifestanți.

În acest context, nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.”

Cele mai noi