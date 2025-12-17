Prima pagină » Actualitate » Kovesi se așază în fruntea nemulțumiților din Justiție cu un apel fără precedent: „Luptăm! Cei din sistemul de justiție luptă, cetățenii luptă, noi România tot timpul luptăm! Asta e adevărata Românie!”

Kovesi se așază în fruntea nemulțumiților din Justiție cu un apel fără precedent: „Luptăm! Cei din sistemul de justiție luptă, cetățenii luptă, noi România tot timpul luptăm! Asta e adevărata Românie!”

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 20:22, Actualitate
Kovesi se așază în fruntea nemulțumiților din Justiție cu un apel fără precedent: „Luptăm! Cei din sistemul de justiție luptă, cetățenii luptă, noi România tot timpul luptăm! Asta e adevărata Românie!”

Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a declarat că susține magistrații care au ales să vorbească public despre problemele din sistem și a precizat că procurorii și judecătorii care iau atitudine pot conta pe sprijinul ei.

Fosta șefă DNA s-a declarat „foarte onorată” să fie de partea magistraților care au ieșit public și au „îndrăznit să ia atitudine pentru că aceasta este adevărata faţă a României.”

„Sunt foarte onorată să fiu de partea acestor magistrați, pentru că sunt curajoși. Au îndrăznit să ia atitudine. Procurorii și judecătorii, ca orice alt român, pot conta totdeauna pe mine atunci când au curaj și demnitate. Eu nu sunt un salvator, dar voi fi mereu de partea celor care își fac treaba cu corectitudine”, a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara în cadrul podcastului „Friendly Fire cu Moise și Vlad”, unde Kovesi a precizat că vorbește din perspectiva procurorului-șef al unui Parchet European care funcționează în 24 de state membre ale UE. Aceasta a afirmat că, în urma documentarului, au existat atacuri publice atât la adresa celor care au realizat investigația, cât și la adresa magistraților care și-au susținut colegii.

„Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce se întâmplă în 24 de state membre. Şi pot să vă spun că am fost şocată din două motive. În primul rând, am fost şocată de dezvăluirile din documentar şi am fost foarte îngrijorată că afectează independenţa dar şi reputaţia magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou şocată de reacţiile de după acest documentar. Deci autorităţile relevante din justiţie, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat aşa, nu s-au întâmplat aşa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri au început aplicarea unor metode vechi, le-aş spune comuniste,” a mai spus aceasta.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

METEO Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
20:15
Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
NEWS ALERT Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
20:15
Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
ULTIMA ORĂ Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
20:14
Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
EXTERNE Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
19:39
Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
19:38
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Omul care a interzis genetica: cum Trofim Lîsenko, favoritul lui Stalin, a provocat foamete și dezastru științific

Cele mai noi