Kovesi se așază în fruntea nemulțumiților din Justiție cu un apel fără precedent: „Luptăm! Cei din sistemul de justiție luptă, cetățenii luptă, noi România tot timpul luptăm! Asta e adevărata Românie!”

Laura Codruța Kovesi, Șefa Parchetului European, a declarat că susține magistrații care au ales să vorbească public despre problemele din sistem și a precizat că procurorii și judecătorii care iau atitudine pot conta pe sprijinul ei.

Fosta șefă DNA s-a declarat „foarte onorată” să fie de partea magistraților care au ieșit public și au „îndrăznit să ia atitudine pentru că aceasta este adevărata faţă a României.”

„Sunt foarte onorată să fiu de partea acestor magistrați, pentru că sunt curajoși. Au îndrăznit să ia atitudine. Procurorii și judecătorii, ca orice alt român, pot conta totdeauna pe mine atunci când au curaj și demnitate. Eu nu sunt un salvator, dar voi fi mereu de partea celor care își fac treaba cu corectitudine”, a declarat Laura Codruţa Kovesi.

Declarațiile au fost făcute miercuri seara în cadrul podcastului „Friendly Fire cu Moise și Vlad”, unde Kovesi a precizat că vorbește din perspectiva procurorului-șef al unui Parchet European care funcționează în 24 de state membre ale UE. Aceasta a afirmat că, în urma documentarului, au existat atacuri publice atât la adresa celor care au realizat investigația, cât și la adresa magistraților care și-au susținut colegii.

„Eu am reacţionat în calitate de procuror şef european, al unui parchet transfrontalier care îşi exercită competenţa în 24 de state membre. Cu alte cuvinte, cam văd ce se întâmplă în 24 de state membre. Şi pot să vă spun că am fost şocată din două motive. În primul rând, am fost şocată de dezvăluirile din documentar şi am fost foarte îngrijorată că afectează independenţa dar şi reputaţia magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou şocată de reacţiile de după acest documentar. Deci autorităţile relevante din justiţie, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat aşa, nu s-au întâmplat aşa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri au început aplicarea unor metode vechi, le-aş spune comuniste,” a mai spus aceasta.

