Președintele Turciei, Recep Erdogan, nu mai vrea sistemele de rachete rusești S-400 și îi cere lui Vladimir Putin să le ia înapoi

17 dec. 2025, 21:11
Turcia încearcă să returneze sistemele de rachete de apărare aeriană S-400 pe care le-a cumpărat din Rusia în 2017. Președintele turc a ridicat această problemă în cadrul întâlnirii cu Vladimir Putin din Turkmenistan, pe 12 decembrie, arată Bloomberg.

În 2017, Turcia a semnat cu Rusia un contract de 2.5 miliarde de dolari pentru livrarea de sisteme de apărare S-400, devenind astfel prima țară NATO care achiziționează tehnică militară rusească. La acel moment, acest acord a complicat relațiile Turciei cu Statele Unite și alți membri NATO. Din cauza acestei achiziții, guvernul SUA de atunci a refuzat să mai furnizeze Turciei echipamente pentru avioanele de vânătoare F-35, după ce i-a cerut în repetate rânduri să renunțe la achiziție, iar mai apoi a suspendat participarea Turciei la programul de producție al acestor avioane.

Decizia vine în contextul în care Ankara dorește să revină în programul avioanelor de vânătoare americane, iar Washingtonul speră că discuțiile recente dintre SUA și Turcia vor avea un progres în lunile următoare. În prezent, legislația americană nu permite Turciei să opereze sau să dețină sistemul S-400 dacă dorește să revină în programul F-35.

Statele Unite susțin că rachetele S-400 reprezintă o amenințare pentru avioanele sale de vânătoare F-35 și pentru sistemele de apărare NATO în sens mai larg.  Experții NATO au avertizat că operarea sistemului rusesc alături de aeronavele occidentale ar putea permite Moscovei să adune informații sensibile despre tehnica acestor aparate de zbor.

Turcia a cumpărat sistemul S-400 într-o perioadă de deteriorare a relațiilor cu partenerii din NATO, care a început în mandatul lui Barack Obama și s-a agravat după tentativa eșuată de stat împotriva lui Erdogan din 2016. La acea vreme, turcii doreau să achiziționeze sisteme de rachete Patriot fabricate în SUA, dar aceștia au susținut că americanii nu erau dispuși să finalizeze un acord. Acest argument a fost folosit ulterior de Ankara pentru a justifica achiziționarea sistemului de apărare echivalent din Rusia.

