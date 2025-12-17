Care este băutura cu beneficii surprinzătoare, ce sprijină sănătatea oaselor la femeile de peste 65 de ani

Un nou studiu al cercetătorilor de la Flinders University, Australia, arată că un consum regulat al acestei băuturi poate să sprijine sănătatatea oaselor la femeile de peste 65 de ani.

Este vorba despre consumul de ceai. Asta, în timp ce, consumul excesiv de cafea ar putea avea efecte negative. Studiul scoate în evidență importanța alegerilor zilnice între ceai și cafea, în prevenirea osteoporozei.

De precizat este că, osteoporoza afectează circa una din trei femei de peste 50 de ani și se caracterizează prin fragilizarea oaselor, fapt care crește riscul de fracturi și întârzie vindecarea. Iar riscul crește semnificativ după menopauză, când nivelul de estrogen, hormon esențial pentru metabolismul osos, scade. Intervențiile chirurgicale ca îndepărtarea ovarelor pot accelera această pierdere osoasă, potrivit Science Alert.

Astfel, cercetătorii de la Flinders University au studiat obiceiurile legate de consumul de ceai și cafea a aproximativ 9.700 de femei americane cu vârste de peste 65 de ani, pe o perioadă de 10 ani. Studiul a inclus măsurători ale densității minerale osoase (BMD) în zona șoldului și a femurului, utilizând raze X.

Rezultatele arată că femeile care beau ceai în mod regulat au avut o densitate osoasă mai mare la nivelul șoldului, în comparație cu cele care nu consumau ceai. Cercetătorii explică acest beneficiu prin compușii numiți catechine, ce stimulează celulele responsabile de formarea oaselor. Efectele pozitive s-au văzut mai bine la femeile cu obezitate.

În contrast cu cosumul de ceai a fost consumul de cafea, care a avut efecte mixte. Femeile care beau mai mult de cinci cești de cafea pe zi au prezentat o densitate osoasă mai scăzută, confirmând ipoteza că excesul de cofeină poate să reducă absorbția calciului. În plus, consumul de cafea combinat cu un istoric de consum ridicat de alcool a fost asociat cu densitate osoasă redusă la femur.

Epidemiologul Enwu Liu susține însă că nu este necesar să renunțăm complet la cafea sau să consumăm ceai în cantități mari, însă ceaiul moderat poate să reprezinte o strategie simplă pentru sprijinirea sănătății oaselor. În continuare, calciul și vitamina D rămân esențiale, dar obiceiurile zilnice, ca alegerea între ceai și cafea, pot să influențezepozitiv sănătatea osoasă la femeile în vârstă.

