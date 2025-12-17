Prima pagină » Actualitate » Dezvăluiri fără precedent! Șefa Curții de Apel București aruncă sistemul în aer! Povestește cum Kovesi i-a trimis un emisar când conducea DNA: „Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau”

Dezvăluiri fără precedent! Șefa Curții de Apel București aruncă sistemul în aer! Povestește cum Kovesi i-a trimis un emisar când conducea DNA: „Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau”

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 21:34, Actualitate

Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, a făcut dezvăluiri fără precedent într-o ediție transmisă live pe România TV. A formulat acuzații grave, potrivit cărora un procuror i-ar fi cerut direct o soluție într-un dosar penal în care era cercetată Lia Olguța Vasilescu.

Potrivit declarațiilor făcute de Liana Arsenie, procuroarea Elena Grecu, care la acel moment activa în cadrul DNA, ar fi venit în biroul său și i-ar fi cerut să dispună declinarea competenței dosarului cunoscut sub numele de „Fațada” către ICCJ.

Judecătoarea susține că a refuzat solicitarea și că a cerut procuroarei să părăsească biroul.

„Scopul vizitei doamnei procuror a fost de a pretinde o soluție. Pentru mine e un moment de referință al carierei mele, nu am mai fost pusă în această ipostază, nici înainte, nici după. Doamna procuror s-a prezentat la birou și mi-a spus ce soluție trebuie să dau. Este șocant pentru un judecător care este liber. Au fost niște presiuni enorme care au continuat și a doua zi în ședința de judecată. Nevoia doamnei procuror de a obține declinarea dosarului către ÎCCJ, doamna procuror refuza să se supună deciziilor președintelui de ședință. (…) Este exclusă o astfel de intervenție din partea oricărui magistrat. Soluția se pronunță de completul de judecată. Am semnalat conducerii Curții de Apel București. O colegă m-a avertizat că voi vedea eu ce voi păți”, a spus Liana Arsenie la România Tv.

Aceasta a mai afirmat că presiunile ar fi continuat și în ședința de judecată din ziua următoare, iar ulterior procuroarea Elena Grecu ar fi cerut reacuzarea sa din dosar, invocând lipsa de competență a CAB. Judecătoarea a spus că a informat conducerea Curții de Apel despre cele întâmplate și că o colegă ar fi avertizat-o că va avea consecințe pentru această poziție.

