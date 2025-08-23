La Broșteni, nu a stat de vorbă cu localnicii. Peste Prut, Bolojan ciocnește și petrece la Festivalul Tezaur Național. I-a cântat și un ansamblu

Dacă Nicușor Dan a fost plimbat prin Republica Moldova de Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan a fost surprins alături de omologul său, Dorin Recean. Nu la Festivalul Lupilor, nici al Zamei, ci la Festivalul Tezaur Național 2025, din Raionul Lioveni.

Relaxat, cu un zâmbet nespecific pe față, ce contrasta puternic cu încruntarea de la București, premierul a ciocnit un pahar și a ascultat Ansamblul Cimbrișor.

Cei doi oficiali au fost întâmpinați cu pâine și sare și au fost serviți cu vin moldovenesc. Potrivit presei locale, Dorin Recean s-a declarat „bucuros și emoționat” pentru faptul că premierul României este oaspetele acestui „festival extraordinar al tradițiilor neamului nostru”.

Premierul Ilie Bolojan a urcat pe scenă, unde a ținut și o cuvântare:

„Bine v-am găsit, oameni buni! Pentru mine este o onoare să fiu azi în Moldova. E bine ca prima vizită a premierului României să se facă în Moldova. Sunt aici în semn de respect pentru Moldova, în semn de atașament pentru românii basarabeni. Vă mulțumesc că vă păstrați tradițiile! Fiți demni! Dumnezeu să aibă în pază România și Moldova”, a spus Ilie Bolojan de pe scena Festivalului.

Nu a ezitat să stea de vorbă și cu oamenii strânși la festival.

Potrivit programului oficial, premierul mai are în agendă și o vizită la Casa de Cultură Bardar, din același raion.

Premierul a mers în Republica Moldova după o vizită fulger în localitatea afectată de inundații, Broșteni-Suceava. Acolo nu a avut timp să stea de vorbă cu localnicii. A strâns doar câteva mâini oficiale și dus a fost.

