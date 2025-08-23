Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat

După o vizită în goana calului și mult prea târzie, având în vedere data la care au avut loc inundațiile de la Broșteni-Suceava, premierul Ilie Bolojan va merge sâmbătă în prima sa vizită oficială în Republica Moldova, de când a preluat șefia Executivului. Va avea discuții cu președintele Maia Sandu și cu prim-ministrul Dorin Recean.

În timp ce-i ține ocupați pe români cu noile măsuri fiscale, prim-ministrul Ilie Bolojan pleacă în Republica Moldova ca să dea o mână de ajutor și acolo. Numai că, de data aceasta, este vorba despre integrarea europeană a fraților de peste Prut.

Ca să-i mulțumească, președintele și premierul Republicii Moldova, Maia Sandu și Dorin Recean, îl vor plimba pe la câteva evenimente, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Nicușor Dan.

Bolojan va participa la Festivalul Tezaur Național 2025 din raionul Ialoveni, iar la Casa de Cultură din satul Bardar se va întâlni cu cetățenii din regiune, informează Guvernul.

Discuțiile dintre oficialii celor două țări vor reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale și sprijinul României față de parcursul european al Republicii Moldova.

Ilie Bolojan va fi primit de premierul Dorin Recean și, împreună cu acesta, va face declarații începând cu ora 10.45. La ora 16.00, va avea loc întâlnirea cu președintele Maia Sandu.

”În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis Executivul.

