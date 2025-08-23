Prima pagină » Actualitate » Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat

Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat

Luiza Dobrescu
23 aug. 2025, 09:08, Actualitate
Maia Sandu l-a dus pe Nicușor Dan la Festivalul Lupilor și al Zamei. Bolojan merge la Festivalul Tezaur Național și la o casă de cultură dintr-un sat

După o vizită în goana calului și mult prea târzie, având în vedere data la care au avut loc inundațiile de la Broșteni-Suceava, premierul Ilie Bolojan va merge sâmbătă în prima sa vizită oficială în Republica Moldova, de când a preluat șefia Executivului. Va avea discuții cu președintele Maia Sandu și cu prim-ministrul Dorin Recean. 

În timp ce-i ține ocupați pe români cu noile măsuri fiscale, prim-ministrul Ilie Bolojan pleacă în Republica Moldova ca să dea o mână de ajutor și acolo. Numai că, de data aceasta, este vorba despre integrarea europeană a fraților de peste Prut.

Ca să-i mulțumească, președintele și premierul Republicii Moldova, Maia Sandu și Dorin Recean, îl vor plimba pe la câteva evenimente, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Nicușor Dan.

Bolojan va participa la Festivalul Tezaur Național 2025 din raionul Ialoveni, iar la Casa de Cultură din satul Bardar se va întâlni cu cetățenii din regiune, informează Guvernul.

Discuțiile dintre oficialii celor două țări vor reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale și sprijinul României față de parcursul european al Republicii Moldova.

Ilie Bolojan va fi primit de premierul Dorin Recean și, împreună cu acesta, va face declarații începând cu ora 10.45. La ora 16.00, va avea loc întâlnirea cu președintele Maia Sandu.

”În acest context, Prim-Ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, a transmis Executivul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Vizită în BĂTAIE DE JOC a lui Bolojan, la Broșteni. Nu a vorbit cu niciun localnic, nu a vizitat nicio casă. A fost plimbat în grabă de oficialități

Bolojan merge în Republica Moldova: „Discuțiile se vor axa pe aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova”

Citește și

POLITICĂ Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Cei doi oficiali vor ieși la declarații în scurt timp
10:21
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Cei doi oficiali vor ieși la declarații în scurt timp
EXTERNE Donald Trump a pus pe liber alți trei înalți funcționari. Printre ei se află și Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării
10:09
Donald Trump a pus pe liber alți trei înalți funcționari. Printre ei se află și Jeffrey Kruse, șeful Agenției de Informații a Apărării
ACTUALITATE Un bărbat din Brașov și-a BĂTUT avocatul în stradă, după ce a pierdut un proces. Agresorul a mai avut probleme cu legea
09:57
Un bărbat din Brașov și-a BĂTUT avocatul în stradă, după ce a pierdut un proces. Agresorul a mai avut probleme cu legea
ACTUALITATE Prima factură pe care a primit-o o româncă, după ce a expirat plafonarea: „Este mult mai mare”
09:34
Prima factură pe care a primit-o o româncă, după ce a expirat plafonarea: „Este mult mai mare”
POLITICĂ Ilie Bolojan, funcționarul 3 în 1. Premier, vicepremier și, poate, și noul șef al Corpului de Control al Primului Ministru
09:33
Ilie Bolojan, funcționarul 3 în 1. Premier, vicepremier și, poate, și noul șef al Corpului de Control al Primului Ministru
ACTUALITATE Şeful diplomaţiei britanice, David Lammy, a primit un avertisment scris pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA, JD Vance
09:10
Şeful diplomaţiei britanice, David Lammy, a primit un avertisment scris pentru pescuit ilegal împreună cu vicepreşedintele SUA, JD Vance
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Digi24
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
O fetiță de 12 ani a murit după ce a mâncat chipsuri și curry! Copila s-a stins din viață în brațele tatălui său: „Nu vreau să mor!” Cauza decesului este cutremurătoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Avertisment pentru femeile care ies la pensie. Vor primi doar jumătate: „Pensionarii de mâine pot fi mai săraci”
Evz.ro
O iubire imposibilă, între secretele clanurilor și blesteme. Drama de pe Netflix, inspirată din realitate
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de Big Bang? Metoda care ne-ar putea ajuta să aflăm
ANALIZĂ Trump și Putin, aceeași limbă diplomatică. „Zelenski se adaptează, Europa se chinuie. Este un actor IRELEVANT pe scenă”
09:00
Trump și Putin, aceeași limbă diplomatică. „Zelenski se adaptează, Europa se chinuie. Este un actor IRELEVANT pe scenă”
ACTUALITATE Noile tarife ale lui Donald Trump ar putea reduce deficitul bugetar al SUA cu 4 trilioane de dolari
08:46
Noile tarife ale lui Donald Trump ar putea reduce deficitul bugetar al SUA cu 4 trilioane de dolari
POLITICĂ Ministrul Sănătății schimbă LEGEA pentru evaluarea șefilor de secție: „Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege”
08:45
Ministrul Sănătății schimbă LEGEA pentru evaluarea șefilor de secție: „Eliminăm concursurile formale, unde se «recitau» două-trei articole de lege”
ACTUALITATE O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți în 31 de țări
08:29
O boală gravă din secolul XIX revine în forță: sunt mii de morți în 31 de țări
ANALIZĂ EXCLUSIV Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”
08:00
Visul „casă, dulce casă”, transformat în chirie pe viață. „Orice se poate întâmpla în piața IMOBILIARĂ. Nu toți dezvoltatorii sunt «rechini»”
HOROSCOP 4 zodii care pun mâna pe sacul cu bani în toamna aceasta. Au drumul presărat cu noroc și belșug până la final de an
07:56
4 zodii care pun mâna pe sacul cu bani în toamna aceasta. Au drumul presărat cu noroc și belșug până la final de an