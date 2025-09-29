La ce a renunțat Vera Wang, femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă, pentru a se menține în formă: „A fost cel mai greu lucru”

Vera Wang, fosta patinatoare de performanță care are are vârsta de 76 de ani, a dezvăluit la ce anume i-a fost cel mai greu să renunțe, ca să se menținî într-o formă fizică de vis.

Ea a recunoscut, de altfel, că obișnuiește să bea un pahar de vodka în fiecare zi, în timpul dietei ei revoluționare. Celebra creatoare de modă nu s-a ferit nici să divulge care este lucrul la care i-a fost cel mai greu să renunțe.

“Beau numai apă, am renunţat la sucuri cu şase ani în urmă. A fost cel mai greu lucru la care am fost nevoită să renunţ”, afirma Vera Wang, în primăvara lui 2024.

Vera Wang bea în fiecare zi câte un pahar de vodkă și a făcut asta în ultimii 32 de ani, de la nașterea celei de-a doua fiice, Josephine. Mai mult, ea mai obișnuiește să mănânce fastfood, ori de câte ori apucă.

Celebra creatoare de modă este una dintre cele mai de succes femei din lume, însă nimic nu prevestea asta, cel puțin nu când fosta patinatoare avea vârsta de 40 de ani. Acum, aceasta are 76 de ani și o avere estimate la peste 600 de milioane de dolari.

Ea a ajuns o celebră creatoare de modă, însă totul a pornit de când s-a măritat cu Arthur Becker. La vremea aceea, ea nu a găsit rochia de mireasă pe care și-o dorea. I s-a părut, de altfel, incredibil că a fost nevoită să alerge de colo colo după o rochie de mireasă. Apoi, nu a mai stat pe gânduri. La 40 de ani, ea s-a măritat și și-a fondat propria companie.

„A fost ceva sălbatic. Mă pregăteam să devin şi mamă”, mai spunea Vera Wang.

