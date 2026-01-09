La ce stil muzical nu se pricepe Andra. ”Nu e punctul meu forte”

Binecunoscuta cântăreață Andra, în vârstă de 39 de ani, a dezvăluit că există un stil muzical pe care evită să îl abordeze. ””Nu e punctul meu forte”, a spus artista.



Andra este cunoscută pentru faptul că poate aborda mai multe stiluri muzicale. Cu toate acestea, artista mărturisește că există un stil muzical pe care îl evită: muzica clasică.

”Muzica clasică nu este pe stilul meu. Am fost nevoită să o cânt în facultate pentru că dădeam examene și mă chinuiam, dar nu e punctul meu forte și chiar nu vreau să apar cântând vreodată muzică clasică. Pe operă nu mă pricep. E foarte bine să știi unde poți să te exprimi cel mai bine, iar eu am găsit unde. Am chiar două variante: colindele și muzica tradițională, dar și muzica pop. Eu cred că este suficient”, a declarat Andra pentru libertatea.ro.

Andra are o familie fericită alături de Cătălin Măruță și copiii lor

Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.