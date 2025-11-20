Prima pagină » Actualitate » La Niña și Vortexul Polar lovesc Europa fără somație. Bucureștiul se pregătește de prima ninsoare

Europa se pregătește pentru o iarnă severă, iar România nu face excepție. Prognoza iernii pentru sezonul 2025/2026 arată că primele episoade cu temperaturi foarte scăzute și ninsori vor apărea încă de la începutul lunii decembrie. Specialiștii avertizează că situația meteo este influențată de două fenomene rare, La Niña, aflată într-o fază rece, și o încălzire stratosferică bruscă (SSW) ce amenință să destabilizeze Vortexul Polar, potrivit severe-weather.eu.

Aceste elemente creează un context atmosferic complet diferit față de iernile din ultimii ani, transformând finalul lunii noiembrie și întreaga lună decembrie într-o perioadă caracterizată de instabilitate și risc crescut de precipitații solide în Europa Centrală și de Est.

Prima ninsoare la București

Potrivit prognozei lunare furnizate de MSN Weather, prognoza iernii pentru Capitală indică episoade de lapoviță și ninsoare în intervalul 1–4 decembrie. Vineri, 5 decembrie, ar urma să se formeze primul strat de zăpadă.

În prima săptămână din decembrie, temperaturile ating 0°C sau chiar valori negative în majoritatea zilelor, cu excepția zilei de 1 Decembrie, când termometrul ar putea urca până la 5°C în timpul zilei. Noaptea, însă, rămân dominante temperaturile de îngheț.

În cea de-a doua săptămână, vremea devine mai variabilă. Temperaturile cresc spectaculos, ajungând până la 12°C ziua și 4°C noaptea, în jurul datei de 12 decembrie. Va fi, de asemenea, prima zi din lună cu un cer ușor însorit, însă finalul săptămânii aduce din nou ploi.

Ultimele două săptămâni din decembrie sunt anunțate cu cer predominant noros, câteva momente însorite și maxime pozitive ziua, în timp ce nopțile rămân reci, cu valori sub zero.

De Anul Nou, prognoza iernii indică o temperatură de -3°C în noaptea dintre ani și cer parțial noros, urmat de valori similare în primele zile din ianuarie.

Prognoza ANM până la mijlocul lui decembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prevede că prognoza iernii pentru România include un debut cu temperaturi peste medie pentru perioada 17–24 noiembrie. Sud-estul țării este zona în care abaterile termice pozitive sunt cele mai vizibile. Precipitațiile sunt abundente în majoritatea regiunilor, cu sud-vestul țării în frunte.

În intervalul 24 noiembrie – 1 decembrie, valorile termice rămân peste cele specifice perioadei, în special în estul țării. Precipitațiile continuă să fie excedentare.

Săptămâna 1–8 decembrie aduce temperaturi apropiate de normalul perioadei, cu un regim pluviometric similar.

În intervalul 8–15 decembrie, temperaturile cresc ușor peste media sezonieră, în timp ce precipitațiile se încadrează în valorile normale.

