Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente

Tot mai multe date culese de specialiștii meteorologi arată că iarna 2025-2026 ar putea fi una dintre cele mai aspre din ultimele decenii. Potrivit informațiilor culese de stațiile meteo, un fenomen atmosferic rar – încălzire stratosferică timpurie – a început, deja, să influențeze circulația aerului la nivel planetar, iar acest lucru va duce la slăbirea vortexului polar.

Efectele se vor resimți imediat. Mai întâi în emisfera nordică, unde sunt așteptate temperaturi scăzute și ninsori abundente, apoi inclusiv în Europa Centrală și zona nordică a „Bătrânului continent”.

Se schimbă dinamica iernii

Cele mai recente analize meteorologice indică semne clare ale unui proces de încălzire stratosferică timpurie.

Potrivit site-ului de specialitate severe-weather.eu, încetinirea vortexului polar ar putea modifica semnificativ circulația atmosferică globală. Mase mari de aer rece ar putea fi trimise către latitudini mai joase, iar rezultatul ar fi o iarnă mai lungă și mai geroasă, cu episoade de ninsoare intensă.

Principalele zone afectate: America de Nord și Europa.

„Legat de prognoza privind ninsorile pentru prima jumătate a lunii decembrie, se poate observa o bună distribuție a căderilor totale de zăpadă din sudul Canadei către nordul, vestul și nord-estul Statelor Unite, cu o posibilă răspândire și asupra câmpiilor și a estului. Aceasta este, desigur, o medie de ansamblu, așa că ceea ce contează nu sunt cifrele reale, ci acoperirea generală.

Deasupra Europei, observăm în prezent indicii pentru o anomalie a aerului rece deasupra părților nordice și centrale, precum și deasupra Regatului Unit. Acest lucru se datorează zonei de joasă presiune situate deasupra nordului/nord-estului, care permite un flux nordic către continent”, explică specialiștii.

Ce este vortexul polar și de ce contează

Vortexul polar este o structură atmosferică uriașă formată din mase de aer rece ce se rotesc în jurul Polului Nord sau Sud. În mod normal, acest sistem rămâne stabil, fiind responsabil cu păstrarea frigului la poli.

Când, însă, vortexul polar slăbește, aerul rece se poate deplasa către sud, ajungând până în regiunile temperate. Așa apar valurile de frig, viscolele și episoadele de iarnă severă, care uneori lovesc inclusiv în zone cu climă moderată.

Ținând cont de rolul important pe care îl are în echilibrul climatic global, stabilitatea vortexului polar este atent monitorizată de meteorologi. Orice perturbare majoră ar putea avea efecte directe asupra agriculturii, a transportului și economiei globale.

România, sub directa influență a vortexului polar

România se află în zona direct influențată de vortexul polar. Când acesta este stabil, avem parte de ierni mai blânde, cu temperaturi ușor peste medie. În schimb, dacă vortexul polar suferă schimbări, aerul arctic ar putea ajunge inclusiv în Europa de Est, aducând ger, ninsori abundente și viscol puternic.

Țara noastră are o istorie a iernilor extreme, dar de neuitat rămâne „Marele Viscol” din 1954, cea mai severă iarnă a secolul trecut. Atunci, la stația meteo din Călărași s-a înregistrat un strat de zăpadă de 173 cm, iar în alte localități din sud-est nămeții au depășit 7 metri.

Inclusiv capitala București a fost paralizată de viscol, cu rafale de vânt de peste 120 km/h. Cu drumurile blocate, a fost nevoie de intervenția armatei pentru degajarea zăpezii. Recorduri de zăpadă s-au consemnat și la Turnu Măgurele (150 cm), Cernavodă (138 cm) și Iași (135 cm).

Dacă temerile meteorologilor se confirmă, iarna 2025-2026 ar putea fi una dintre cele mai grele din ultimele decenii.

