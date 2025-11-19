Când vine vortexul polar care aduce ninsorile în România

Un vortex polar, despre care s-a spus că se formează în zonele arctice, ar putea să ne aducă cea mai recentă iarnă din ultimii 40 de ani, spun meteorologii de la Sever Weather Europe. Deși deocamndată nu se poate vorbi despre o prognoză pentru întreg sezonul de iarnă, meteorologii ANM nu exclud posibilitatea de apariție a fenomenelor extreme.

Vortexul polar este un curent circular mare de joasă presiune și aer rece, situat la ambii poli ai Pământului. Cel mai important aspect al vortexului polar este acela că acesta captează frigul extrem caracteristic acestor regiuni polare. Ce se întâmplă când Arctica se încălzește mai mult decât ar trebui? Vortexul slăbește, permițând potențial unei părți din acest aer rece să scape din capcana sa naturală și să coboare la latitudini medii, un risc care crește mai ales în timpul iernii, scrie okdiario.com.

Potrivit unui meteorolog italian, cea mai recentă furtună solară, care a avut loc luna aceasta, chiar în urmă cu câteva zile, ar putea slăbi vortexul polar și ar putea deschide calea pentru un decembrie mai rece în Europa. Astfel, noi semnale din stratosferă sugerează că Europa s-ar putea confrunta cu o schimbare bruscă a vremii înainte de Crăciun, potrivit ziarului LaRazon.es.

Furtuna solară intensă înregistrată acum câteva zile nu numai că a provocat aurore vizibile în regiuni neobișnuite și defecțiuni temporare în comunicațiile radio, dar a reaprins și interesul științific pentru modul în care aceste episoade pot modifica echilibrul atmosferei superioare.