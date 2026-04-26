La Sinaia s-ar putea schia și de 1 Mai. Pârtiile rămân deocamdată deschise la cota 2000

La Sinaia s-ar putea schia și de 1 Mai. Duminică pârtiile situate la 2000 de metri altitudine în munţii Bucegi erau amenajate şi deschise. Instalaţiile de transport pe cablu funcţionează conform programului normal. Sute de persoane au urcat la Cota 2000 pentru a profita de ultima coborâre, pe schiuri sau săniuță

În acest weekend, la Sinaia sunt amenajate şi deschise toate pârtiile din golul alpin. Administratorii domeniului schiabil al staţiunii anunţă că mijloacele de transport pe cablu funcţionează după programul normal, telescaunele având program de funcţionare până la ora 16:00. Iar ultima cursă a telegondolei fiind programată la ora 17:00.

La cota 2000 în Bucegi s-au înregistrat temperaturi negative. Sute de iubitori ai sporturilor de iarnă se află pe pârtiile din Sinaia, bucurându-se de schi şi snowboarding în mijloc de primăvară.

Toate pârtiile din golul alpin sunt funcționale

Transportul pe cablu funcționează după programul normal

Mijloacele de transport pe cablu funcționează conform programului obișnuit:

telescaunele – până la ora 16:00

telegondola – ultima cursă la ora 17:00

Potrivit Agerpres, la Cota 2000 s‑au înregistrat temperaturi negative, ceea ce a contribuit la menținerea calității zăpezii.

În Poiana Brașov pârtiile au fost declarate oficial închise odată cu închiderea sezonului. Deși în partea superioară a masivului Postăvarul (Kanzel, Ruia) zăpada este foarte bună pentru schiori.

