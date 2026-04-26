România, sub cod galben și portocaliu. Unde vor fi cele mai puternice intensificări ale vântului. ANM, noi informații pentru Gândul

Chiar dacă temperaturile au fost în creștere, în ultimele zile, intensificările puternice al vântului nu au lipsit. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben și trei coduri portocalii, vântul fiind elementul principal.

Ce ne așteaptă, în continuare, din punct de vedere al fenomenelor meteo, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

„Pentru ziua de astăzi, fenomenul de interes îl reprezintă intensficările de vânt. În orele următoare, până diseară, intensificările de vânt vor cuprinde toată țara.

A intrat deja în vigoare – de la ora 9:00 până diseară la ora 21:00 – un cod galben pentru toate zonele . Vor fi rafale ale vântului de 50-70 km/h, iar la munte de 70-90 km/h.

După ora 12:00 va intra în vigoare chiar și un cod portocaliu pentru zona joasă a Moldovei, până la ora 18:00 inclusiv, pentru zona de munte.

La peste 1.600 m ne așteptăm la viteza rafale de 70-90 km/h. În zona montană înaltă vor fi chiar rafale de până la 100-120 km/h.

De asemenea, spre seară, pentru un interval scurt de timp, până la ora 20:00, astfel de intensificări vântului – de 70-90 km/h – vor fi local și temporar și în partea de sud-est a țării. Ne referim la județele Brăila, Tulcea, Ialomița și Călărași.

De asemenea, pentru prima parte a nopții, vântul va slăbi intensitate, dar se mai menține un cod galben și portocaliu pentru zona Carpaților Meridionali.

În ceea ce privește regimul termic, va fi unul diferențiat între nordul și sudul țării. În nord, centru și nord-est avem un front atmosferic care va traversa pe parcursul zilei aceste zone, va determina înnorări și ploi slabe, trecătoare, mai ales în zona Moldovei.

În Capitală, maxima estimată pentru astăzi va fi de 26°. Odată ce înaintăm în după-amiază, din cauza intensificărilor vântului, va interveni acea senzație un pic mai coborâtă din cauza vântului”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în această dimineață, potrivit ANM

Gândul prezintă și harta temperaturilor înregistrate în această dimineață, la ora 09:00, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

La Constanța și Bacău s-a înregistrat cea mai ridicată temperatură a dimineții – 17 grade Celsius.

Cea mai scăzută temperatură – 4 grade Celsius – a fost înregistrată la Iezer. La Miercurea Ciuc au fost 6 grade la aceeași oră.

Conform informațiilor publicate de ANM, cerul a fost mai mult senin în toată țara și nu s-au înregistrat precipitații.

