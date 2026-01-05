Prima pagină » Actualitate » Laura Cosoi așteaptă al cincilea copil. ”După ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”

05 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Laura Cosoi, în vârstă de 44 de ani, este din nou însărcinată. Vedeta, care are patru fetițe, așteaptă al cincilea copil.

Laura Cosoi a devenit mămică pentru a doua oară în luna august a anului 2020, când a adus pe lume o fetiță care a primit numele Vera. Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, împreună cu care mai are o fetiță, Rita. În data de 23 iunie 2022, Laura Cosoi și partenerul ei de viață au devenit părinți pentru a treia oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță care a primit numele Lara. În luna iulie 2024, Laura Cosoi a adus pe lume cel de-al patrulea copil, tot o fetiță – Aida.

La începutul acestui an, Laura Cosoi a anunțat în mediul online că este din nou însărcinată. Într-un interviu acordat în 2025 pentru okmagazine.ro, Laura Cosoi vorbea despre eventualitatea de a deveni din nou mămică. Vedeta și partenerul ei de viață, Cosmin Curticăpean, au devenit părinți la fiecare doi ani.

Laura Cosoi așteaptă al cincilea copil. ”Noi ne simţim foarte binecuvântaţi”

Întrebată în acel interviu despre apariția unui nou membru în familia sa, Laura Cosoi a răspuns:

”L-aş primi, nu s-ar pune problema să nu-l primesc, pentru că noi ne simţim foarte binecuvântaţi. Faptul că au venit patru fete, una după alta, e ceva extraordinar, după ce la început a trebuit să aşteptăm puţin ca să devenim părinţi. Dar cred că lucrurile s-au întâmplat aşa şi odată cu relaxarea mea. Şi, ca un făcut, după ce n-am mai alăptat, de fiecare dată am rămas din nou însărcinată”.

Vedeta a spus și cum a reușit să fie mereu o mamă relaxată:

”Cred că nu pun presiune pe mine. Şi eu nu văd copiii ăştia ca pe un număr. Când ai întâi unul şi vine şi al doilea, după aceea între doi şi patru nu ţi se mai pare că e vreo diferenţă. Sunt şi fetiţe toate, ceea ce uşurează foarte mult procesul, pentru că mă confrunt cu probleme de fetiţe, pe care le cunosc deja şi nici nu schimbă energia casei. Altă situaţie ar fi fost dacă ar fi venit şi un băieţel, pentru că pe unul trebuia să-l cresc într-un fel, pe altul în alt fel…”.

Cele mai noi