Lavinia Betea argumentează IMPLICAREA lui Iliescu în execuția soților Ceaușescu: „A fost direct părtaș. A trecut peste orice morală și milă”

Lavinia Betea, lector în psihologie, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, difuzată de Gândul, că Ion Iliescu „cu certitudine a fost părtaș” la moartea soților Ceaușescu.

La întrebarea jurnalistului Ionuț Cristache, referitoare la implicarea lui Ion Iliescu în condamnarea la moarte a soților Ceaușescu, Lavinia Betea, a precizat „cu certitudine a fost părtaș”. Lectorul în psihologie a adăugat că și Silviu Brucan a avut „un rol mare” în execuția fostului cuplu prezidențial și a precizat că acesta se prezentase, la acea vreme, în calitate de „emisar al lui Gorbaciov”.

Psiholoaga este de părere că, în ceea ce privește evenimentele tragice de la Revoluția din ’89, „a fost mai nemilos Iliescu, decât însuși Ceaușescu”. Aceasta a argumentat că Ion Iliescu, deși fusese anunțat că soții Ceaușescu fuseseră capturați, a preferat să nu anunțe public, „pentru a-și consolida puterea”

„A fost mai nemilos Iliescu, în ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, decât însuși Ceaușescu. A trecut peste orice morală și milă și umanism, lăsând să se întâmple grozăviile din 21 și 25 decembrie 1989, chiar dacă nu el le-a provocat, dar el știa.

I s-a raportat și lui și lui Stănculescu de către comandantul garnizoanei din Târgoviște, în momentul în care soții Ceaușescu au fost puși sub cheie în garnizoană, li s-a raportat: „sunt aici, sunt sub paza noastră”. În loc să se anunțe public „Ceaușeștii sunt sub cheie, vor fi judecați” – sigur, n-ar mai fi existat acea nebunie, acel haos care a dus la peste 900 de morți – el a tăcut deliberat pentru a-și consolida puterea.”, a mai adăugat Lavinia Betea.