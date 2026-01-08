Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum conflictul din Venezuela este, de fapt, un război cu China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „În Ucraina, încă o dată spun, ucrainenii sunt un factor subsidiar. Americanii se luptă cu rușii și încearcă să ajungă la pace, pentru că nu prea a mers bine războiul ăsta. Și se luptă cu Uniunea Europeană, pe care au învins-o, pentru că au pus-o pe butuci.”

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum conflictul din Venezuela este, de fapt, un război cu China. Acesta a început prin a spune că toată lumea vrea să aibă o zonă în care să dețină monopolul influenței. Politicianul susține că Venezuela este un simplu loc în care se petrece o confruntare. Conflictul este, de fapt, între SUA și China.