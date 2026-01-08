Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o”

Andrei Rosz
08 ian. 2026, 09:00, Marius Tucă Show
Adrian Severin: „Americanii se luptă cu rușii și încearcă să oprească războiul și se luptă cu Europa pe care au învins-o”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Adrian Severin, fost Ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre cum conflictul din Venezuela este, de fapt, un război cu China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin: „În Ucraina, încă o dată spun, ucrainenii sunt un factor subsidiar. Americanii se luptă cu rușii și încearcă să ajungă la pace, pentru că nu prea a mers bine războiul ăsta. Și se luptă cu Uniunea Europeană, pe care au învins-o, pentru că au pus-o pe butuci.

Invitat la Marius Tucă Show, Adrian Severin a vorbit despre cum conflictul din Venezuela este, de fapt, un război cu China. Acesta a început prin a spune că toată lumea vrea să aibă o zonă în care să dețină monopolul influenței. Politicianul susține că Venezuela este un simplu loc în care se petrece o confruntare. Conflictul este, de fapt, între SUA și China.

„Toată lumea vrea să aibă o zonă în care să dețină monopolul influenței. De aceea, eu spun că aici este vorba de un război, nu cu Venezuela. Venezuela este locul unde are loc această confruntare. Exact ca și în Ucraina, unde e război între Rusia și Statele Unite. Statele Unite au împins în acest război și Uniunea Europeană, pentru că, de fapt, ei duc acolo și războiul cu Uniunea Europeană. Dar nu este subiectul ăsta astăzi. Poate că reacția Europei este exact această realitate din Ucraina. În Ucraina, încă o dată spun, ucrainenii sunt un factor subsidiar. Americanii se luptă cu rușii și încearcă să ajungă la pace, pentru că nu prea a mers bine războiul ăsta. Și se luptă cu Uniunea Europeană, pe care au învins-o, pentru că au pus-o pe butuci. În Venezuela se luptă, în primul rând, după părerea mea, cu chinezii. Se pot lupta și cu rușii, dar, în primul rând, se luptă cu chinezii.”, a explicat politicianul.

