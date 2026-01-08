Prima pagină » Actualitate » Denis Drăguș este în Antalya și semnează contractul. Ar putea debuta în meciul cu FC Argeș

Denis Drăguș este în Antalya și semnează contractul. Ar putea debuta în meciul cu FC Argeș

08 ian. 2026, 07:36, Actualitate
Denis Drăguș este în Antalya și semnează contractul. Ar putea debuta în meciul cu FC Argeș
Denis Drăguș este în Antalya și semnează contractul / Sursa FOTO: prosport.ro

Internaționalul român Denis Drăguș (26 de ani) s-a înțeles cu noua echipă și a ajuns în Antalya, unde este așteptat să semneze contractul. Cel mai probabil, el ar putea debuta împotriva lui FC Argeș, într-un meci amical programat vineri, 9 ianuarie.

Drăguș s-a înțeles cu Gaziantep, fosta sa echipă, unde vine împrumut de la Trabzonspor.

Drăguș, împrumutat pentru șase luni

După ce staff-ul tehnic al celor de la Eyupspor au transmis că nu mai au nevoie de serviciile sale, Denis Drăguș a fost împrumutat de Trabzonspor, clubul de care aparține, la o altă formație. El ajunge la Gaziantep, unde va juca până la finalul sezonului în curs.

Denis Drăguș va fi coleg la Gaziantep cu alți doi fotbaliști români, Deian Sorescu și Alexandru Maxim.

Drăguș a atins cea mai bună formă din carieră la Gaziantep, în sezonul 2023 – 2024, când a jucat tot sub formă de împrumut, venind de la Standard Liege. A marcat 15 goluri, reușind să atragă atenția granzilor din Turcia. Cel mai bine s-a mișcat Trabzonspor, care l-a și transferat, însă randamentul său nu a mai fost același.

Internaționalul român ar putea debuta pentru Gaziantep chiar împotriva unei echipe românești, FC Argeș. Cele două vor juca un meci amical pe 9 ianuarie.

La Eyupspor, Drăguș a adunat 878 de minute pe teren, în 12 meciuri. Nu a dat niciun gol.

Drăguș: „Mă întorc unde m-am simțit extraordinar”

Pe de altă parte, la sosirea în Antalya, Denis Drăguș a vorbit despre trecerea la Gaziantep. El a spus că revine „unde m-am simțit extraordinar”.

Mă bucur că am ajuns, în sfârșit. Nu sunt gata toate documentele, din ce am înțeles, dar sper să fie totul bine. Abia aștept să încep, pentru că nu a fost ușor în această perioadă. Nu doar pentru mine, ci toată situația care a fost la club.

Au fost probleme. Situația n-a fost una ok, dar sper să fie ok în continuare și să mă întorc unde m-am simțit extraordinar. Data trecută am stat (n.r. în cameră) cu Deian (n.r. Sorescu), sper să fie la fel.

M-am simțit bine acolo, sper să răsplătesc încrederea”, a declarat Deian Drăguș, în Antalya.

