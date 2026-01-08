Prima pagină » Actualitate » Tabel ninsori | Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, câte zile ninge și care va fi temperatura minimă în ianuarie, potrivit meteorologilor

08 ian. 2026, 08:58, Actualitate
Începutul lui 2026 ne arată că iarna și-a intrat serios în drepturi în drepturi în aproape toată țara. Mai mult, datele centralizate pentru cele mai mari 25 de orașe din România arată că ninsorile vor acoperi majoritatea regiunilor în zilele următoare. Sunt așteptate căderi masive de zăpadă în zonele de munte și în nordul țării.

Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade, iar în unele orașe stratul de zăpadă se va menține până spre finalul lunii ianuarie.

Unde va ninge prima dată

Potrivit estimărilor meteorologilor, cele mai timpurii ninsori sunt așteptate în Suceava și Brașov, în jurul datei de 10 ianuarie. La poalele Tâmpei va fi „cumplit”: prognoza indică temperaturi de până la -15 grade și nu mai puțin de 22 de zile cu ninsoare, cele mai multe din țară.

Dacă vorbim de zona de nord a României, și acolo iarna se anunță a fi una aspră, cu minime în ianuarie ce pot ajunge la -14 grade Celsius. De altfel, la Suceava sunt așteptate 18 zile de ninsoare în această iarnă. Și Piatra Neamț, Botoșani, Iași și Bacău intră rapid în regim de iarnă. La Botoșani sunt estimate minime de -12 grade și aproximativ 15 zile cu ninsoare, în timp ce la Iași și Piatra Neamț pot fi între 14 și 15 zile de zăpadă.

Nu fac excepție nici orașele Cluj-Napoca și Sibiu: ambele ar putea avea în jur de 16 zile cu ninsoare și temperaturi minime de -11, respectiv -13 grade Celsius.

Vestul României va avea parte de vreme ceva blândă, dar nu lipsită de episoade de ninsoare. La Arad, Timișoara și Oradea este așteptat să ningă între 14 și 18 ianuarie, cu minime cuprinse între -6 și -7 grade. Numărul zilelor cu ninsoare se va situa între 8 și 10.

Mutându-ne spre sud, în Capitală vor cădea primii fulgi pe 18 ianuarie, zice prognoza meteo, iar pe bucureșteni îi așteaptă 10 zile de ninsoare iarna asta. La Pitești, Craiova și Târgu Jiu este așteptată zăpadă în intervalul 14-19 ianuarie, cu valori minime care vor coborî până la -8, respectiv -7 grade Celsius.

Dobrogea, ferită de urgia iernii

Cel mai bine va fi în Dobrogea, la Constanța prima ninsoare fiind „programată” pentru 25 ianuarie, când temperatura minimă va fi de aproximativ -4 grade. Nu va ninge mai mult de 5 zile în iarna asta, spun specialiștii. Situație similară și la Tulcea, unde prima ninsoare apare în jur de 22 ianuarie, cu minime de -5.

La Brăila și Galați, ninsorile vor începe tot spre finalul lui ianuarie, iar temperaturile minime se vor situa în jur de -7 grade Celsius. În aceste orașe, meteorologii estimează cel mult 8 zile cu ninsoare.

După cum se observă și din tabelul de mai sus, cele mai mari diferențe se vor simți între sud-estul țării, unde iarna va fi mai scurtă și mai blândă, și centrul și nordul României, acolo unde va persista zăpada, iar temperaturile vor coborî semnificativ.

