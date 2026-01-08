Prima pagină » Actualitate » Rareș a făcut calculul complet. Câți lei a făcut în 2025 ca șofer Bolt, după ce a plătit toate taxele: „Este mai ok la flotă decât la PFA?”

08 ian. 2026, 08:53, Actualitate
Un șofer de Bolt a făcut calculul la venitul pe care l-a făcut pe anul 2025 din ridesharing, la acești bani, pentru că are PFA, Rareș a scăzut taxele pe care le-a plătit la stat, iar la final a ajuns la o sumă destul de consistentă.

„Peste 130.000 de lei am făcut anul trecut pe Bolt și astăzi o să vedem cât plătim taxe pe PFA și cum mi-am optimizat cheltuielile ca sa nu plătesc pensia. În primul rând trebuie să vedem care a fost profitul pe anul 2025 și știți deja că am avut un profit de aproximativ 70.000 de lei însă în contabilitate am trecut 60.000 de lei, pentru că ce nu am trecut eu ca și cheltuială în anul 2025 a fost RCA-ul 3.500 de lei care se deduce integral, însă nu l-am trecut pentru că, chiar dacă nu făceam Uber sau Bolt trebuia să am un RCA la mașină, deci nu ține de activitatea de anul trecut, iar restul de 6.500 de lei sunt cheltuieli amortizate din 2024, când am cumpărat un laptop, un telefon și o tabletă, toate de peste 2.500 de lei și se amortizează pe o perioadă mai lungă de timp.

S-au amortizat și în 2025 și astfel am ajuns la 60.202 lei, sunt peste plafonul de pensie de 48.600 de lei și ceea ce înseamnă că mai trebuie să facem o mică optimizare fiscală, și anume, contractul de închiriere cu care m-au ajutat cei de la Pick, este 100% legal și cu acest contract am scăzut de pe firmă 27.600 de lei plus 2.400 de lei, impozitul aferent aceste chirii și astfel am ajuns la un profit net de undeva la 30.000 de lei, din care voi plăti sănătatea 10%, adică 3.000 de lei și impozit pe venit 2.600 de lei. Astfel taxele anuale sunt 5.000 de lei, mai adăugăm cei 2.400 de lei pe care vi i-am spus și avem undeva la 8.000 de lei în anul 2025 plătiți pe taxe, scădem din totalul de 70.000 de lei și mie mi-au rămas 62.000 de lei plus tips pe anul 2025 după taxe. Chiar sunt curios dacă este mai ok la flotă decât la PFA”, a spus Rares.

SURSA FOTO
facebook @ Rares Dima

