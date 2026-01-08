Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali a vrut să dea 5 milioane de euro pe un atacant român. De ce a picat transferul care ar fi făcut din FCSB o echipă invincibilă

08 ian. 2026, 08:15, Actualitate
Gigi Becali a vrut să dea 5 milioane de euro pe un atacant român / Sursa FOTO: prosport.ro

Gigi Becali a fost pe punctul să realizeze cel mai scump transfer din istoria FCSB, dar mutarea a picat în ultimul moment. Dacă îi reușea această mutare, echipa sa ar fi devenit invincibilă în Liga 1, crede omul de afaceri.

Jucătorul pe care l-a dorit Becali a fost Louis Munteanu, recent vândut de CFR Cluj americanilor de la DC United.

„Cel mai scump a fost Coman”

Patronul campioanei afirmă că era dispus să pună la bătaie 5 milioane de euro pentru Louis Munteanu, dar prietenul său, Ioan Varga, nu a vrut să stea la discuții pentru această sumă.

Negocierile dintre cele două cluburi au existat și au fost avansate, însă transferul nu s-a mai concretizat și din cauza cerințelor salariale ale jucătorului, scrie PROSPORT. Din câte se pare, atacantul ar fi cerut să fie plătit cu 60.000 de euro pe lună, dar Becali nici nu a stat la discuții.

În cele din urmă, Munteanu a ales varianta unui transfer în MLS, la DC United.

Potrivit spuselor latifundiarului din Pipera, oferta făcută clubului din Gruia a fost cea mai mare înaintată vreodată pentru un jucător, de când activează el în fotbal. Becali chiar a comparat oferta pentru Louis Munteanu cu cea mai costisitoare afacere făcută vreodată, transferul lui Florinel Coman, de la Farul Constanța.

Din ce afirmă Gigi, Coman a costat două milioane de euro, plus un milion bonusuri de performanță.

„Am făcut ofertă de patru milioane și am ajuns la 4,5. Am zis «Bine, mai dau încă 500.000». N-am făcut niciodată o ofertă mai mare. Coman a costat două milioane, plus un milion bonusurile. Cel mai scump jucător cumpărat a fost Coman”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Louis Munteanu, lăudat de americani

Managerul lui DC United, Erkut Sogut, a explicat de ce clubul său a acceptat să plătească 7 milioane de dolari pentru un jucător din România. În opinia sa, calitățile tânărului atacant de la CFR Cluj au impresionat staff-ul echipei, care a decis că merită investiția.

„Louis Munteanu este un tânăr atacant dinamic, a cărui abilitate de finalizare și versatilitate îl fac o soluție excelentă pentru actualul nostru compartiment ofensiv. Felul în care se mișcă atunci când nu are mingea, ritmul pe care îl susține neobosit, capacitatea de a crea spații și finalizarea instinctivă în ultima treime adaugă o altă dimensiune atacului nostru.

Câștigarea «Ghetei de Aur» în Superliga României în primul său sezon la CFR Cluj este o dovadă a eticii de muncă și a capacității naturale de a marca goluri a lui Louis. Acest lucru, coroborat cu experiența sa europeană la o vârstă atât de fragedă, l-a diferențiat de ceilalți jucători, motiv pentru care am fost hotărâți să-l aducem la club. Suntem încântați să-l primim”, a precizat Erkut Sogut.

